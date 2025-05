Centenario Latina, Calandrini: “Mai visto tanto sostegno dalle istituzioni”

“Vedere tante istituzioni scegliere di sostenere la fondazione Latina 2032, istituita con la legge sul Centenario della città che mi vede primo firmatario, mi riempie di orgoglio. Credo proprio che questo rappresenti la chiave di volta per un futuro roseo per l’intero territorio provinciale.” Così in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio del Senato e presidente della Federazione Provinciale di FdI Latina.

“La partecipazione del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Latina e della Camera di Commercio Frosinone-Latina rappresenta un segnale forte e concreto di unità e visione condivisa. È la conferma che il Centenario di Latina non sarà solo un’occasione celebrativa, ma un vero motore di rilancio culturale, sociale ed economico per tutto il territorio.”

“La Fondazione — prosegue Calandrini — avrà il compito di coordinare e promuovere le iniziative legate al Centenario, valorizzando la storia, le eccellenze e le potenzialità della nostra città e dell’intera provincia. Il supporto di enti così autorevoli è garanzia di progettualità seria, partecipata e ambiziosa.”

“Ci avviciniamo a una data importante, in cui celebrare l’unicità di Latina, prima città di fondazione, frutto di un’opera ingegneristica senza precedenti. Una città dai mille volti, che è cresciuta e si è sviluppata grazie all’apporto di genti provenienti da ogni parte di Italia e non solo. Ma soprattutto ci avviciniamo a una data cruciale per disegnare la Latina del futuro: più matura, più coesa e in grado di riconoscersi e valorizzarsi. Farlo con una rete istituzionale di questa portata sarà sicuramente più stimolante e foriero di importanti risultati” ha concluso il Senatore