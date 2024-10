Centenario Latina, domani il ministro Giuli presenzierà in Consiglio Comunale

I preparativi per il centenario della città di Latina proseguono. Dopo l’approvazione della legge sulle celebrazioni del centenario (1932-2032) e la creazione della Fondazione Latina2032, l’amministrazione ha convocato un Consiglio comunale straordinario a Latina per pianificare le prossime mosse. Tra i partecipanti, è atteso anche il neo-ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Giuli, recentemente coinvolto in uno scandalo legato all’ultimo esame del suo corso di laurea triennale in filosofia, dovrà avviare, tramite decreto attuativo, la Fondazione Latina2032, che si occuperà delle opere materiali in preparazione all’anniversario della città.