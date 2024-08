Centenario Latina, Palazzo: “Latina è futuro, come Regione pronti a collaborare”

L’approvazione delle “Disposizioni per la celebrazione del Centenario della Città di Latina 1932-2032” segna un passo cruciale per il futuro del capoluogo pontino. Questa legge, proposta dal senatore Nicola Calandrini, ha ricevuto unanime consenso in Senato ed è destinata a istituire una Fondazione che porterà il nome di Latina. L’obiettivo è promuovere la città a livello globale, evidenziandone la storia e l’unicità, attraverso eventi e convegni che coinvolgeranno anche i Comuni dell’intera provincia.

L’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha lodato l’impegno del senatore Calandrini, dichiarando: “Grazie al suo lavoro, si è creata una sinergia tra le diverse realtà locali, le associazioni, i sindacati e i rappresentanti politici, unendo destra e sinistra in un progetto comune di rinascita per Latina.” Palazzo ha sottolineato l’importanza di guardare al futuro: “Latina non è solo passato, ma anche futuro. Come Regione Lazio, siamo pronti a collaborare per lo sviluppo della città, partendo dalle celebrazioni del centenario per rilanciarla come centro di attrazione storico e culturale.”

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per la città di Latina, unendo sforzi pubblici e privati per valorizzare il territorio e promuovere un’immagine positiva della città nel panorama internazionale.