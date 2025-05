Cento anni dell’ex Carabiniere Michele Battista: festa grande a Latina

Festa di compleanno speciale per Michele Battista che oggi ha compiuto 100 anni. L’assessore Gianluca Di Cocco lo ha raggiunto nella struttura in cui risiede dal 2022 rivolgendogli i saluti e gli auguri del sindaco Matilde Celentano e della città di Latina tutta e omaggiandolo di una targa ricordo, con l’auspicio che continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della comunità.

Nato a Sperlonga l’8 maggio 1925, Michele Battista si è trasferito sin da giovanissimo a Roma per motivi di lavoro dove ha conosciuto la sua futura sposa Valentina Benedetti. Con la sua compagna, ha vissuto prima in Umbria e poi in Emilia Romagna indossando la divisa da Carabiniere fino al congedo avvenuto a Salsomaggiore Terme (Parma).

Rimasto vedovo, nel 2022 si è trasferito nel capoluogo pontino, avvicinandosi così al nipote Emilio Pacchiarotti che se ne prende cura amorevolmente con la moglie Roberta.

“Michele Battista, con la bellezza dei suoi cento anni, è pienamente attivo: ama passeggiare, leggere, guardare la tivvù e praticare musicoterapia – ha raccontato l’assessore Di Cocco – L’aver partecipato alla festa di compleanno di Michele mi ha riempito di gioia. Dietro il sorriso specchiato di questo grande uomo traspare evidente l’orgoglio e la fierezza dell’appartenenza all’Arma dei Carabinieri e la solidità degli affetti familiari. Ho provato una grande emozione: in Michele ho visto il nonno di tutti, anche il nonno di chi non lo ha purtroppo più”.

Alla festa hanno preso parte parenti e amici. Michele, inoltre, ha ricevuto la visita del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il colonnello Christian Angelillo, e di numerosi soci dell’Associazione nazionale dei Carabinieri.