Centri anziani, Lbc attacca il Comune: “Promesse al vento, dove si troveranno ora i soldi?”

L’ultimo incontro tra i presidenti dei centri anziani e l’amministrazione comunale di Latina risale a dicembre, quando l’assessora Nasti aveva ipotizzato di utilizzare i fondi europei Fesr per gli adeguamenti strutturali necessari. Un’ipotesi che, secondo Lbc, si è rivelata infondata.

“Oggi sappiamo che quattro milioni di fondi che rientrano nel programma Fesr Lazio 2020-2027 saranno destinati all’efficientamento energetico di impianti sportivi comunali, tra cui lo stadio Francioni. A questo punto, chiusa la partita dei fondi europei, ci chiediamo che fine faranno le promesse del Comune. Cosa farà l’amministrazione rispetto alla necessità urgente di adeguare i centri sociali? Dove si troveranno i due milioni di euro che serviranno per rimettere a posto le dieci strutture del nostro territorio?” dichiarano la segretaria di Lbc Elettra Ortu La Barbera e i consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton.

“Abbiamo avuto modo di incontrare in queste settimane alcuni presidenti dei centri sociali della città, raccogliendo il loro malcontento e la delusione nei confronti di un’amministrazione da cui si sentono ignorati e abbandonati. Tante promesse in campagna elettorale. Poi, è calato il silenzio. Quando si finirà di prendere in giro i cittadini?” conclude Lbc.