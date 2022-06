Centri Coni multisport, a Pontinia un successo l’evento conclusivo

Si è concluso con una bella giornata di festa e di divertimento l’appuntamento conclusivo dei Centri CONI a Pontinia. Circa 60 giovani partecipanti si sono ritrovati dopo la lunga stagione sportiva per festeggiare la conclusione del loro percorso multi sport. Tra lezioni, esibizioni e sfide divertenti, le 3 associazioni sportive che hanno preso parte al Progetto CONI hanno concluso un percorso partito a gennaio e che ha visto gli atleti di ciascuna associazione cimentarsi nello sport delle altre.

La A.S.D. Scuola Taekwondo Terracina 1984, con il maestro Andrea Di Girolamo, l’A.S.D. Aquaria, con l’allenatrice Donatella D’Amici e la A.S.D. Handball Club Cassa Rurale Pontinia con l’istruttrice-giocatrice Nerea Costanzo hanno infatti impegnato i giovani atleti, dagli 8 ai 12 anni, in lezioni di Taekwondo, Nuoto e Pallamano in più appuntamenti, a rotazione, presso le varie strutture.

“Siamo ripartiti – dice la Delegata CONI Provinciale Alessia Gasbarroni – molti dei progetti CONI erano stati sospesi causa pandemia, li abbiamo recuperati tutti e contiamo, già da quest’estate, di tornare ai numeri pre-covid. I centri CONI, poi, crediamo siano tra i progetti più importanti, hanno infatti l’obiettivo di offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva con differenti percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro potrebbe sfociare nell’alto livello, di arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive e di orientare e motivare i giovani in modo corretto contrastando il fenomeno dell’abbandono, il cosiddetto effetto Drop Out, grazie anche al trasferimento del talento da una disciplina ad un’altra. Inoltre consentono alle Associazioni Sportive di venire in contatto e “fare rete”, cosa importante in questo momento di difficoltà generalizzata”. La giornata finale ha visto presente anche il sindaco Eligio Tombolillo che nel suo intervento ha confermato e ribadito la disponibilità della città di Pontinia a favorire gli eventi sportivi sul territorio anche e soprattutto in un’ottica di promozione di stili di vita sani per i nostri ragazzi. Al termine dell’evento, infine, non è mancato un momento di confronto tecnico. Gli allenatori delle 3 discipline, sotto la guida del coordinatore tecnico CONI Latina Marcello Zanda, hanno incontrato i coordinatori tecnici CONI regionale, Marco Tamantini ed Antonella Ferrari, accorsi da Roma per monitorare l’esito del progetto e fare il punto sugli sviluppi motori dei ragazzi.