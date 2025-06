Centri estivi a Latina, ultimi giorni per accreditarsi: lunedì la scadenza

Ultimi giorni per presentare domanda di accreditamento ai fini dell’inserimento nell’Albo comunale dei gestori dei centri estivi del Comune di Latina. Il termine ultimo è fissato per lunedì 17 giugno alle ore 12.00, e riguarda tutti quei soggetti – enti, associazioni e cooperative – interessati a organizzare attività ludiche, sportive o ambientali rivolte ai minori tra i 3 e i 14 anni.

L’avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, è parte di una procedura già avviata dall’Amministrazione comunale per garantire ai genitori un’offerta estiva variegata e di qualità, in grado di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie.

Tesone: “I centri estivi sono un’occasione di crescita”

“Il nostro scopo – spiega l’assessore all’Istruzione e alle Politiche educative, Francesca Tesone – è quello di rispondere alle richieste di chi, per lavoro o per altri motivi, si trova a dover affidare i propri figli ai centri estivi. Un’esperienza che offre ai bambini e ai ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, occasioni di socialità e amicizia, indispensabili per la loro crescita”.

Per partecipare all’avviso, è sufficiente compilare la domanda di accreditamento scaricabile dal sito del Comune di Latina e inviarla esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it.

Chi può presentare domanda

Possono candidarsi associazioni di volontariato e promozione sociale, enti del terzo settore, cooperative sociali, polisportive e associazioni sportive dilettantistiche. Tutti i soggetti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando.

“Partecipare è facilissimo – aggiunge l’assessore – basterà andare sul sito del Comune di Latina e compilare i moduli allegati alla domanda di accreditamento”.

L’inserimento nell’Albo non rappresenta solo un adempimento burocratico, ma assume anche un valore simbolico e comunicativo. “L’inserimento nell’Albo comunale dei gestori dei centri estivi non è solo un atto amministrativo – sottolinea Tesone – ma rappresenta una certificazione di qualità e un riconoscimento pubblico da parte dell’Amministrazione”.

I soggetti accreditati, infatti, potranno utilizzare il logo ufficiale del Comune di Latina come marchio di garanzia e trasparenza, oltre a essere promossi attraverso i canali istituzionali e social dell’Ente.

“Un’opportunità concreta – conclude Tesone – per rafforzare il legame tra pubblico e privato nel segno della collaborazione educativa e della centralità del benessere dei bambini”.