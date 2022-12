Centro anziani di Doganella, condivisione tra Cisterna e Sermoneta

La popolosa frazione rurale di Doganella di Ninfa, situata “a cavallo” tra i comuni di Sermoneta e di Cisterna di Latina, condivide vari servizi di pubblica utilità presenti nei due diversi territori.

Oltre al plesso scolastico dell’Istituto comprensivo “Donna Lelia Caetani”, la farmacia, la parrocchia Santa Maria Assunta, un altro importante servizio per la comunità è il Centro Sociale per Anziani, la cui sede ricade nel territorio di Sermoneta.

Per garantire il suo buon funzionamento, i sindaci Giuseppina Giovannoli di Sermoneta e Valentino Mantini di Cisterna, presso la sede del Centro, in via Le Pastine, hanno sottoscritto un apposito protocollo d’intesa.

Il Centro Anziani è stato istituito dal Comune di Sermoneta nel 2000 e una buona parte degli iscritti risiede nel territorio di Cisterna; per questo l’Amministrazione comunale si è fatta carico di provvedere a parte delle spese per le utenze, la manutenzione e l’organizzazione di alcune attività sociali, attraverso l’erogazione di un contributo annuale di 2.500 euro, da versare al Comune di Sermoneta entro il mese di giugno di ogni anno.

Erano presenti all’atto della sottoscrizione, oltre ai due sindaci, l’assessore ai Servizi Sociali di Cisterna Carlo Carletti, il delegato ai servizi sociali di Sermoneta Alberto Battisti, il consigliere di Cisterna delegato alle periferie, nonché consigliere provinciale Elio Sarracino, il presidente del Centro Anziani Giuseppe Casillo.

È facoltà del Comune di Cisterna, attraverso i Servizi Sociali, collaborare con quello di Sermoneta e l’associazione di promozione sociale, gestore del Centro, per la previsione di programmi e attività rivolte ai cittadini anziani.