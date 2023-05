Centro Fitness Montello, successo al campionato italiano di karate

Grande successo per la asd Centro Fitness Montello al campionato italiano di karate FESIK tenutosi a Montecatini Terme.

Gli scorsi 15 e 16 aprile 2023, undici atleti della società pontina hanno conquistato podi e grandi risultati con gli stili di kata e kumite individuali e di squadra. Il primo è un combattimento contro un avversario immaginario in cui vengono valutati la tecnica, la potenza e l’espressività. Il secondo è il combattimento vero e proprio con un avversario. Tra loro spiccano Gabriel Bragagnolo 4° kata individuale, Matteo Mangiapelo 3° kata individuale, Asia Mellone 3° kata individuale – 3° kumite individuale – 3° kumite squadra, Kristal Mari 3° kumite squadra, Claudia Gravina 2° kata individuale – 3° kumite individuale, Manuela Pacini 2° coppia italia kumite individuale, Patrick Pietrobon 1° kumite individuale, Francesco Raschiatore 1° coppa italia kata individuale – 2° kumite individuale, Andrea Snidaro 3° kumite individuale, Chiara Ciocca 3° kumite squadra, Emiliana Guadalupe Di Majo 4° kata individuale.

Inoltre grande attenzione all’atleta Elena Gargiulo che si è laureata campionessa nazionale di Karate nella specialità kata shotokan categoria cadetti femminile. La giovane campionessa ha partecipato nello scorso fine settimana al Campionato nazionale Karate FESIK che si è svolto il 20 e il 21 maggio sempre Montecatini Terme. Un traguardo ambito ma non sorprendente per l’atleta che ha dimostrato una grandissima preparazione tecnica e atletica oltre che un’ottima maturità e umiltà rispetto alla competizione e agli allenamenti in cui si è cimentata. I complimenti sopraggiunti da Opes e dal presidente del Fitness Montello Sergio Zonzin vanno a tutto il team di atleti e un grazie particolare per l’ottimo lavoro svolto dalla Maestra Ornella Sperotto e agli istruttori federali Luisa Frighi e Ivan Rosa.