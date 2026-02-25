Centro Ginnastica Pontino, anche Latina a Modena per il debutto in A2

I migliori ginnasti e le migliori ginnaste dei club italiani sono pronti a inaugurare il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile e ci sarà anche Latina ai nastri di partenza. L’esordio è in programma al PalaPanini di Modena venerdì 27 e sabato 28 febbraio, prima delle tappe di Biella (13-14 marzo), Terni (17-18 aprile) e della Final Eight di Bergamo, il 15 e 16 maggio, che assegnerà lo scudetto.

Nel palazzetto modenese debutterà in Serie A2 la squadra maschile del Centro Ginnastica Pontino, chiamata a rappresentare la ginnastica pontina ai massimi livelli nazionali. Guidati dal direttore sportivo Marco Brignone e dal coach Fabio Maglioni, scenderanno in pedana Emanuele Mastrostefano, Davide Buttaglieri, Davide Masini, Edoardo Degli Abbati, Leonardo Leonti, Valerio Masini ed Emanuele Anzovino.

Il gruppo si presenta in parte rinnovato rispetto alla formazione che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto in Serie B conquistando la promozione. Dopo il ritiro di Riccardo Rossi, non sarà disponibile neppure Simone Mazzocchini, fermato da problemi fisici. I rinforzi sono arrivati dai ginnasti allenati da Fabio Maglioni, alcuni dei quali si sono trasferitisi a Latina nella Scuola di Alta Specializzazione avviata dal Centro Ginnastica Pontino.