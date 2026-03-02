Centro Ginnastica Pontino, l’esordio in A2 vale un sesto posto con rimpianti

Esordio positivo, ma con qualche rammarico, per il Centro Ginnastica Pontino nel Campionato Nazionale di ginnastica artistica maschile di Serie A2. La prima prova, disputata nel fine settimana a Modena, si è chiusa con un sesto posto che va ben oltre il semplice dato numerico. La classifica, infatti, non racconta fino in fondo la qualità della prestazione offerta dalla squadra pontina, che si è confermata tra le protagoniste della gara. Il team allenato da Marco Brignone e Fabio Maglioni, e composto da Emanuele Mastrostefano, Davide Buttaglieri, Davide Masini, Edoardo Degli Abbati, Valerio Masini ed Emanuele Anzovino, ha presentato esercizi di alto livello tecnico, eseguiti con precisione e personalità, dimostrando di poter competere alla pari con le migliori formazioni nazionali.

A incidere sul risultato finale sono stati alcuni errori nelle ultime due rotazioni, alla sbarra e al corpo libero, che hanno fatto scivolare il punteggio di squadra proprio quando era in linea con le posizioni di vertice. Senza quelle imprecisioni, il podio sarebbe stato un obiettivo tutt’altro che irrealistico. Per una squadra al debutto in un campionato di così alto livello, il piazzamento resta comunque molto incoraggiante. Oltre ad allontanare qualsiasi preoccupazione legata alla retrocessione, il risultato rafforza la consapevolezza del valore del gruppo e alimenta nuove ambizioni. La distanza dal terzo posto è di appena un punto e mezzo. Un margine minimo che lascia aperti tutti gli scenari. Tra due settimane, nella seconda prova in programma a Biella, il Centro Ginnastica Pontino tornerà in pedana con l’obiettivo di limare gli errori e trasformare l’ottima prestazione d’esordio in un risultato ancora più prestigioso.