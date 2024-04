Centro Ginnastica Pontino, sfiorata la promozione in serie B

Si ferma a Torino la corsa della squadra maschile del Centro Ginnastica Pontino per gareggiare nella prossima stagione al Campionato Nazionale di serie B. Nella città magica i ginnasti Riccardo Rossi, Emanuele Anzovino, Simone Mazzocchini, Leonardo Leonti ed Emanuele Mastrostefano, accompagnati dal Prof. Marco Brignone, hanno lottato sino all’ultimo per cambiare le sorti di un Campionato di serie C che quest’anno è stato davvero sfortunato. La squadra pontina ha portato a termine un’ottima gara, migliorando il punteggio rispetto alle prime due prove, ma questo non è stato sufficiente per qualificarsi ai play out. In particolare evidenza il giovane Mastrostefano che ha realizzato il punteggio più alto tra i ginnasti in gara e migliorando di un punto il suo record personale.

Sempre sabato, le giovanissime Giorgia Sperduti, Greta Viscido, Emma Facca, Ludovica La Rocca, Elena Viscido e Diletta Manni, sono andate in scena ad Aprilia dove hanno partecipato alla seconda seconda prova del campionato regionale Silver LB3 Avanzato di ginnastica artistica femminile. Molto buona l’esecuzione delle ginnaste pontine che hanno migliorato i loro punteggi rispetto alla prima gara. Purtroppo, tradite dalla grande ansia, visto che alcune di loro si trattava della seconda gara di questa importanza, sono incappate in alcuni cadute ed errori che le hanno tenute lontane dal podio.