Centro Ginnastica Pontino, si celebra la promozione in Serie A2

Un sogno diventato realtà quello dei ragazzi del Centro Ginnastica Pontino, giustamente celebrato con una notte da re o, meglio ancora, da “campioni”. La “Notte dei Campioni”, l’evento organizzato per celebrare la storica promozione della squadra maschile in Serie A2, ha riscosso grandissimo successo e partecipazione. A condurre la serata è stata la padrona di casa, Elisa Sellan, dirigente e fondatrice della società, che ha aperto l’evento con parole sentite: “Questa è una serata speciale, pensata per celebrare un’impresa straordinaria, una favola sportiva che in poco più di un anno ha portato una giovane società tra le eccellenze della ginnastica italiana”.

Nel corso dell’evento, sei protagonisti di questo percorso sono stati premiati, ciascuno raccontato attraverso un ritratto umano e sportivo:

Emanuele Anzovino , capitano e leader carismatico, ha ricevuto il premio dalle mani del campione olimpico Gennaro Cirillo;

Leonardo Leonti , la “rivelazione”, è stato premiato dalla Federazione Ginnastica d’Italia per la sua brillante crescita;

Emanuele Mastrostefano , il “frontman”, ha ricevuto l’applauso della sala per i suoi 18 esercizi impeccabili in stagione;

Simone Mazzocchini , definito “l’indomito”, ha gareggiato con un infortunio risultando decisivo nella tappa finale a Desio;

Riccardo Rossi , “lo specialista”, è stato valorizzato per le sue prestazioni sul cavallo con maniglie;

A chiudere, Marco Brignone , il “visionario” fondatore del progetto, premiato insieme ai tecnici Fabio Maglioni e Livio Mastrostefano per un successo frutto di vera sinergia.

A consegnare i riconoscimenti anche personalità come il vicedirettore generale della BCC di Roma Giuseppe Sellan, l’Assessore allo Sport Andrea Chiarato, oltre a dirigenti sportivi nazionali, imprenditori e rappresentanti di OPES e Special Olympics.