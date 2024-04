Centro Nuoto Latina sconfitto da Acquachiara, sfumano i playoff

Il Centro Nuoto Latina cade in casa, allo Stadio del Nuoto di Anzio, contro la Aktis Acquachiara 8-11, abbandonando i sogni playoff al termine della 21^giornata di campionato. Pesa sull’economia del match l’espulsione di Ambrosini in un terzo quarto caotico, dove gli ospiti hanno sfruttato il momento per segnare la fuga decisiva per il successo finale. I pontini chiuderanno il campionato in casa della capolista Napoli il prossimo sabato.

LA CRONACA

L’inizio del match è subito movimentato con gli ospiti pericolosi con Aiello sulla prima azione di giornata. L’acuto di De Florio dopo meno di 2′ apre le danze, con il mancino che raddoppia al 3′. Latina reagisce, accorciando le distanze con la splendida giocata di Ambrosini, che di mestiere elude Chianese. Adam su rigore spiazza Rossa, poi nel finale sono Tarquini e Salipante a riportare il parziale in parità sul 3-3, con due bordate potenti.

L’Acquachiara non si lascia sorprendere e alla prima azione del secondo quarto trova il gol con Nazzaro. De Florio un minuto dopo capitalizza un’azione corale firmando il 3-5. La reazione dei pontini arriva al 5′ grazie alla prodezza di Tarquini, poi il solito Ambrosini risponde a uno scatenato Nazzaro.

Nel terzo tempo la partita si accende, complici alcune scelte arbitrali che tolgono concentrazione al collettivo di Perillo, poco attento sui successivi attacchi ospiti, dopo le uscite definitive di Salipante e Ambrosini. De Gregorio e De Florio aumentano il gap di tre gol, dove serve un grande Rossa, formidabile nel parare due rigori. Salipante e Caponero su rigore accorciano sul 7-10 nel finale, tenendo in gioco Latina.

L’ultimo atto del match concede poco spettacolo ai tanti appassionati giunti ad Anzio, con la bella rete di Barela in apertura dopo un minuto, e la risposta di Cielo dopo due minuti. Nel finale non basta il cuore al Centro Nuoto Latina, con i partenopei bravi ad amministrare il vantaggio per conquistare il successo finale.

IL TABELLINO

Centro Nuoto Latina – Aktis Acquachiara 8-11 (3-3; 2-3; 2-4; 1-1)

Centro Nuoto Latina: Rossa, De Bonis, Salvatori, Tonon, Tarquni (2), Caponero (1), Giugliano, Barela (1), Ambrosini (2), Lucci, Vulcano, Vinciguerra, Biondi, Salipante (2). All.Perillo

Acquachiara: Alvino, Cielo(1), Fortunato, Adam (1), Di Maro, Di Leva, Porzio, Aiello, De Florio (4), De Gregorio (3), Cassaniti, Giello, Chianese, Nazzaro (2). All.Porzio

Arbitri: Isaja – Alessandroni

Note-Uscito per limite di falli Salipante (L) nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Perillo (L) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: C.N Latina 2/13 e Acquachiara Ati 2000 1/12 + un rigore.