Centro Sportivo D’Amico, bando da rifare: escluse entrambe le società partecipanti

Doccia fredda per il futuro del Centro Sportivo “Vincenzo D’Amico” nel quartiere Q4-Q5. La gara a procedura aperta per la concessione dell’impianto si è conclusa con un nulla di fatto. Le due uniche società che avevano presentato la propria candidatura sono state escluse prima ancora che le loro offerte tecniche ed economiche potessero essere valutate.

La decisione è maturata durante la prima fase dell’iter burocratico. L’apertura delle buste contenenti i progetti (Busta B e C) è infatti subordinata al superamento dei controlli amministrativi (Busta A) da parte del Responsabile Unico di Progetto (RUP). Nel corso delle verifiche avviate dopo l’apertura dei plichi lo scorso 7 luglio, a fronte di un bando pubblicato l’8 maggio e chiuso il 2 luglio, il RUP ha riscontrato per entrambe le concorrenti la mancanza dei requisiti previsti e una documentazione incompleta. Un vizio formale insanabile che ha portato all’inevitabile esclusione di tutti i partecipanti.

L’esito azzera mesi di procedure e costringe l’amministrazione comunale di Latina a ripartire da capo. Per affidare la gestione della struttura sarà ora necessaria una nuova determina a contrarre, a cui farà seguito la pubblicazione di un secondo bando di gara. Un intoppo che fa slittare inevitabilmente la tabella di marcia. L’impianto era stato ultimato a inizio marzo e intitolato a Vincenzo D’Amico l’11 marzo con una giornata di festa. In quell’occasione, pur in mezzo a qualche polemica, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato aveva rassicurato la cittadinanza indicando la fine dell’estate come orizzonte temporale per l’avvio a pieno regime delle attività. Un obiettivo che ora sfuma, anche se in questo caso senza responsabilità dirette da parte degli uffici comunali.

Nonostante lo stop alla gara, la struttura non rimarrà completamente chiusa. Dallo scorso 11 maggio, infatti, una parte del complesso è già accessibile alla città grazie a un patto di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Latina e il Centro Fitness Montello. Grazie alla disponibilità della storica società del territorio, guidata dal presidente Sergio Zonzin, i cittadini possono continuare a usufruire liberamente della pista di atletica da 600 metri e dell’area fitness con percorso vita. L’accordo, che prevede anche la cura della manutenzione dell’area da parte dell’associazione, rimarrà valido fino all’effettiva concessione dell’impianto, in attesa che il nuovo bando individui finalmente un gestore.