“Certi amori” – Il Latina Calcio e Bruscagin di nuovo assieme

Matteo Bruscagin torna al Latina. Il difensore vestirà nuovamente la maglia nerazzurra dopo aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Un’operazione che consegna alla squadra esperienza e affidabilità, ma che porta con sé anche un significato particolare per una piazza che non ha dimenticato il suo passato.

Per Bruscagin, infatti, non si tratta di un semplice trasferimento. È il ritorno in un ambiente nel quale ha vissuto cinque stagioni intense, collezionando 130 presenze e partecipando ad alcuni dei momenti più importanti della storia recente del club pontino.

Il suo primo arrivo a Latina risale al 3 gennaio 2012, quando approdò in comproprietà in una squadra impegnata nel campionato di Lega Pro Prima Divisione. L’esordio arrivò appena cinque giorni più tardi contro il Siracusa. Da quel momento iniziò un percorso destinato a proseguire fino al 2017.

Nel mezzo, la crescita del calciatore e soprattutto quella di un Latina capace di raggiungere traguardi che sarebbero rimasti a lungo nella memoria dei tifosi. Bruscagin fu tra i protagonisti della promozione in Serie B e della conquista della Coppa Italia Lega Pro, successi che segnarono una delle stagioni più esaltanti del calcio cittadino.

Anni di battaglie, trasferte, vittorie e domeniche vissute insieme. Anni nei quali il difensore riuscì a costruire un rapporto solido con l’ambiente grazie alla continuità delle prestazioni, allo spirito di sacrificio e a un modo concreto di interpretare la maglia.

Adesso le strade del Latina e di Bruscagin si incontrano nuovamente. Il tempo ha aggiunto esperienza e consapevolezza a un calciatore che conosce già la città, la tifoseria e il peso dei colori nerazzurri. La società inserisce così nel proprio organico un elemento in grado di offrire solidità sul terreno di gioco e personalità all’interno dello spogliatoio.

Il valore dell’operazione, però, non può essere letto soltanto dal punto di vista tecnico. Il ritorno di un protagonista di quella storica cavalcata rappresenta inevitabilmente un richiamo alla memoria e all’identità. Il calcio cambia rapidamente, le squadre si trasformano e le stagioni si susseguono, ma alcuni legami riescono a resistere alla distanza e alle categorie.

Bruscagin ritrova una maglia indossata per 130 volte e una tifoseria che lo ha visto crescere e lottare. Non potrà essere il passato, naturalmente, a vincere le partite del presente. Quel passato, però, potrà diventare una base importante sulla quale costruire nuove ambizioni.

Il difensore sarà chiamato a mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e a rappresentare un punto di riferimento anche per i calciatori più giovani. Il contratto fino al 2027 dimostra la volontà del club di affidargli un ruolo significativo all’interno del nuovo progetto sportivo.

Per il Latina è un ritorno che profuma di storia. Per Bruscagin è l’occasione di riprendere un percorso interrotto diversi anni fa. Il primo capitolo era stato scritto tra promozioni, trofei e 130 presenze. Ora la maglia nerazzurra lo aspetta ancora, pronta ad accompagnarlo verso una nuova pagina della sua carriera.