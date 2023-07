Cessione quote di Idrolatina, i dubbi dell’opposizione

I consiglieri Bellini, Campagna, Ciolfi, Coletta D., Coletta F., Fiore, Isotton, Majocchi e Ranaldi, all’esito della votazione della mozione sulla cessione delle quote di Idrolatina a Italgas, in una nota stampa dichiarano:

“Nei pochi interventi pronunciati in aula i consiglieri del centro desta si sono nascosti dietro motivazioni vaghe e senza entrare nel merito, dimostrando una difficoltà a prendere posizione, derivante dagli equilibri politici connessi alla gestione della società.”

“Dispiace innanzitutto che il centrodestra abbia mostrato scarso interesse su questo tema, a tal punto che il numero legale è stato tenuto grazie alla presenza della minoranza. L’acqua è un bene comune e le modalità di gestione incidono sulla qualità del servizio erogato alla cittadinanza. Assistiamo ad una serie continua di disservizi e interruzioni idriche, spesso con scarso, se non assente, preavviso a fronte di bollette che sono aumentate negli ultimi anni.

Per questa ragione abbiamo presentato una prima mozione, a cui succederanno una serie di atti, a partire dalla richiesta di convocazione di Acqualatina per un’audizione in commissione ambiente e lavori pubblici. Spiace che il centrodestra non abbia colto l’occasione di unirsi a questa battaglia. Come minoranza la nostra attenzione su questi temi resterà alta con un lavoro capillare nelle commissioni competenti”.