Cgil: “Incidenti stradali in crescite a Latina, strade poco sicure”

La Cgil di Frosinone e Latina alza il velo sul drammatico numero di incidenti stradali nel territorio, in costante aumento. “In questo scenario – scrive il sindacato – i lavoratori su strada non si sentono più sicuri. La tragedia di un rider investito ieri, è solo l’ultimo di una lunga serie. Un campanello d’allarme che non può più restare inascoltato.

Le strade di Latina, affollate e spesso mal tenute, sono diventate un terreno pericoloso. Sottolineiamo la mancanza di un controllo rigoroso, semafori, attraversamenti, e percorsi dedicati ai ciclisti e ai rider sono carenti, lasciando i lavoratori esposti al rischio di incidenti. Non è più possibile accettare che chi porta il pane a casa con il proprio lavoro debba farlo in queste condizioni.

È urgente un cambio di rotta, più tutele e più sicurezza sulle strade. La Cgil chiede un piano straordinario, un patto con le istituzioni, affinché ogni lavoratore possa muoversi senza paura. Non è più tempo di parole, Latina deve garantire strade sicure per chi lavora e per chi vive”.