Chanel Totti ha scelto lo Smaila’s per un sabato sera in discoteca

Chanel Totti ha scelto lo Smaila’s Disco Show di Campoverde per trascorrere un sabato sera in discoteca. Accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ieri ha condiviso nelle sue Instagram stories un video della propria serata: posizionata dietro la consolle, riprendendo Alessandro Basciano, ovvero il dj special guest dell’evento, e come sottofondo la canzone “Voglio Sapè” remix di Gigi Finizio.

Grande soddisfazione per il direttore artistico del locale di Campoverde, Davide Tosi e Alessandro Basciano in consolle, Chanel Totti alle sue spalle. ”Sono serate del genere che mi fanno innamorare sempre di più del mio lavoro – ha sottolineato Davide Tosi – Basciano ha dato spettacolo, Chanel è stata una bellissima sorpresa. Ha promesso che tornerà a trovarci e noi l’accoglieremo con grande gioia”.