“Che sta a succede?” Giuseppe Baratta e Giulia Marostica novelli sposi

“Che sta a succede?” Il mantra mediatico di #Giuseppeneglistadi diventa formula d’amore e legge dello Stato, che unisce in matrimonio Giuseppe Baratta e Giulia Marostica. Il Peppe nostrano, pontino da generazioni, speaker del volley mondiale e giornalista de Il Messaggero, pronuncia il fatidico si, che lo unisce alla bellissima Giulia Marostica, di Poste Italiane ed una laurea in Economia.

Titolo “necessario” a contare i minuti del proverbiale ritardo di Giuseppe, come ricordato tra i sorrisi nel corso della cerimonia con rito civile, celebrata dall’amico giornalista Giovanni Del Giaccio, nell’incantevole scenario del Wine Resort Cincinnato a Cori.

E’ uno dei tanti aneddoti raccontati nel pomeriggio di ieri, che ha sancito l’amore di due ragazzi, nati per coincidenza o per segno del destino, entrambi il 22 febbraio.

Calorosa cornice di familiari, amici e colleghi di lavoro in una giornata favolosa per i novelli sposi. La nostra redazione abbraccia di cuore Giuseppe e Giulia. Giuseppe, che nel 2018 ha coinvolto nella ola del pubblico il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Mondiali di Volley al Centrale del Foro Italico a Roma, è anche una delle voci della Maratona Maga Circe, tappa madre del circuito Opes In Corsa Libera, della cui organizzazione fanno parte anche Giulia e papà Albino, ideatore della Pedagnalonga.