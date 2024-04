“Chiarezza nei finanziamenti regionali”: la nota del sindaco di Cisterna Mantini

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha dichiarato: “Giova ricordare al consigliere regionale Vittorio Sambucci, prima espressione di questa comunità alla Pisana, che le Amministrazioni presentano progetti alla Regione Lazio, secondo le previste modalità amministrative, e solo dopo i tecnici possono eventualmente procedere all’espletamento delle procedure per l’accoglimento del progetto e alla successiva erogazione del finanziamento. Un dirigente della Regione Lazio non può fare altro.

Ancora una volta spiace constatare che c’è tanta confusione nel merito poiché non è chiara la differenza tra l’attività politica e l’attività amministrativa. A chi avrei dovuto accordare finanziamenti, dopo l’espletamento dell’istruttoria amministrativa, quando dall’Ente locale non arriva richiesta di partecipazione a manifestazioni di interesse? A chi avrei dovuto concedere fondi, nelle materie di mia stretta pertinenza se prima il Comune non presenta progettualità? Giova invece ricordare che il Comune di Cisterna, e cito tra gli altri quelli più corposi, ha ottenuto 200mila euro per la riqualificazione del Mercato di via delle Province; 160mila euro per la Casa Rifugio a sostegno delle donne vittime di violenza; 100mila euro per il Palazzetto dello Sport; 100mila euro per il Centro di Aggregazione Giovanile. Quello che la mia Maggioranza si appresta ad affrontare è la normale logica dell’alternanza, nella continuità e nel rispetto delle forze che hanno votato il programma elettorale, percorso ampiamente illustrato e condiviso all’inizio di questa bellissima avventura, seppur faticosa.

Ora tocca al consigliere regionale: aspettiamo i fondi per Cisterna, perché solo uniti si può fare il bene della nostra comunità”.

