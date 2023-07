Chiesuola, Festa della Mietitura: weekend di attività e spettacoli

Entra nel clou la settima edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola (Latina), in programma fino al prossimo 17 luglio. Questi ultimi giorni di programmazione saranno dedicati in particolar modo alla memoria storica, con serate di grande spettacolo, tanti ospiti e appuntamenti per tutti i gusti, che continueranno ad accompagnare cittadini e visitatori nel percorso di tutela e promozione delle origini e delle tradizioni agricole del territorio.

Questa sera la manifestazione si aprirà con il saggio di danza dell’Asd Bonelli – Dance & Wellness (ore 19.30) e la presentazione del libro “Oddolina. La fanciulla rinchiusa nella torre” di Sonia Testa, dato alle stampe per Sintagma, nell’ambito della seconda edizione della rassegna letteraria “L’angolo del Libro (ore 20.25). Incontri con l’autore alla Festa della Mietitura”. A seguire inizierà l’immancabile torneo di briscola. La serata danzante, invece, vedrà protagonisti la Gianpiero Marino Band e, nell’ambito del Chiesuola Summer Fest, il tributo a Pino Daniele di E Sona Mo’.

Domani invece si terrà la rievocazione storica della trebbiatura del grano (ore 19.00), un appuntamento davvero particolare e culturalmente rilevante, in cui i visitatori potranno osservare l’intero ciclo di attività di lavorazione del grano, che sarà realizzato con tecniche e macchinari d’epoca, vivendo un momento di assoluto splendore direttamente sul campo. Ad impreziosire la rievocazione storica, curata dall’Associazione Anonima Littoriana Aratori, l’esibizione degli sbandieratori Leone Rampante di Cori (ore 19.30), che allieteranno ancora una volta la Festa con colori e performance coinvolgenti. A seguire, intorno alle ore 20.30, partirà la processione notturna con i trattori d’epoca e il carro della Madonna del Rosario di Chiesuola: di grande impatto scenografico, sarà un momento da vivere in piena condivisione, tra storia e spiritualità. In serata spazio al VII memorial “Archimede”, il torneo di calcio balilla organizzato da Pontina Calcio Balilla con premi per i primi quattro classificati, allo spettacolo danzante dell’Orchestra I Domino e al concerto live dei Riff Raff, la tribute band degli AC/DC.

Mentre Domenica, la giornata si aprirà alle ore 9.00 con la biciclettata per le vie di Chiesuola, un momento per ritrovarsi e stare insieme ricordando al contempo quanto sia importante adottare stili di vita salutari e sostenibili, per la nostra salute e per l’ambiente circostante. La serata, invece, inizierà alle ore 19.00 con le attività per bambini e l’esibizione del Centro Studi “Riflessi di Danza”. A seguire l’ultimo incontro della rassegna letteraria “L’angolo del Libro. Incontri con l’autore alla Festa della Mietitura”: l’appuntamento è con Martina Pregnolato e le sue due ultime fatiche letterarie, i romanzi “Diario di una giovane tirocinante” (Alcheringa Edizioni) e “Francesca Portavento” (Be Strong Edizioni). Per gli amanti del ballo, nell’area liscio sarà protagonista l’Orchestra Mozzato mentre il Chiesuola Summer Fest ospiterà il concerto della Doppio Malto Band – Rock e cantautorato italiano. A chiusura della domenica si terrà lo spettacolo pirotecnico e l’immancabile estrazione della lotteria a premi.

Questa settima edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola si concluderà lunedì 17 luglio con la serata di beneficenza, finalizzata alla raccolta fondi da devolvere ad attività di utilità sociale promosse da una delle tante associazioni locali. Quest’anno protagonista sarà l’Aps “Per Sempre Gianfranco Alessandrini”, che si occupa di assistere, affiancare e sostenere le famiglie dei malati di leucemia e soprattutto di raccogliere fondi in favore della ricerca, supportando anche il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina attraverso l’acquisto di macchinari e materiale ospedaliero.

Anche in questa ultima giornata saranno tante le attività culturali e artistiche in programma, a partire dall’esibizione di AMA Accademia, in collaborazione con la CIBS – Confederazione Italiano Ballo e Spettacolo (ore 19.00). A seguire, si entrerà nel vivo della kermesse con lo spettacolo comico di Martufello e la serata danzante con lo Show del Liscio, a cura delle migliori orchestre di ballo liscio. Il Chiesuola Summer Fest, invece, proporrà il live della band Hard Road, con i migliori successi rock degli anni ’70-’80.