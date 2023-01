Chiesuola, tutto pronto per la sesta edizione dell’arrivo della Befana

Attesa per il falò che ogni anno illumina la vigilia dell’Epifania e chiude di fatto le festività natalizie. L’Associazione Culturale Chiesuola ha organizzato una festa in grande stile per l’arrivo della befana. Domani alle 19 è previsto l’arrivo della Vecchietta più amata da tutti su un carretto trainato da trattore d’epoca nel piazzale antistante il ristorante “Al Fogolar” della Chiesuola.

Al suo arrivo la Befana distribuirà, nel pieno rispetto della tradizione, calze, dolci e caramelle ai bambini e seguirà la cena conviviale a base di polenta.

Una manifestazione che unisce la comunità e rinsalda quell’identità che nel rispetto della nostra storia e delle radici da cui Latina e sorta non mancherà di divertire e sorprendere.