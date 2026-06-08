Chilo di hashish nel vano della ruota di scorta: arrestato a Formia

Oltre un chilo di hashish nascosto all’interno dell’auto. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Formia nel corso di un controllo effettuato sul lungomare del Golfo di Gaeta durante i servizi straordinari predisposti in occasione delle festività del 2 giugno e del Santo Patrono di Gaeta.

A finire in manette un cittadino italiano residente a Formia, già gravato da precedenti specifici. I militari della Guardia di Finanza hanno deciso di approfondire il controllo dopo aver notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte del conducente.

Trasportato presso la caserma del Gruppo di Formia, il giovane è stato sottoposto a ulteriori verifiche con il supporto dell’unità cinofila Gingo. Il cane antidroga ha immediatamente segnalato la possibile presenza di stupefacenti all’interno del veicolo.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire uno zaino nascosto nel vano della ruota di scorta contenente dieci panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,1 chilogrammi. Sotto sequestro anche denaro contante e dispositivi informatici ritenuti di interesse investigativo.

Secondo le stime degli investigatori, la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 15mila euro, soprattutto in vista dell’aumento della domanda durante la stagione estiva.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, trasferito inizialmente nel carcere della città. Successivamente il Gip del Tribunale di Cassino ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.