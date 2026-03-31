Chioschi a Sabaudia, respinta la ricusazione del giudice Cario

Si muove ancora l’inchiesta sui chioschi a Sabaudia. La Corte d’Appello ha respinto la richiesta di ricusazione del giudice Giuseppe Cario, presentata dalla difesa dell’ex vicesindaco Giovanni Secci, attualmente agli arresti domiciliari.
Secondo l’avvocato Renato Archidiacono, il giudice avrebbe già espresso un orientamento sulla responsabilità di Secci in un precedente provvedimento legato alle intercettazioni, risultando quindi incompatibile.
Un’eccezione che la Corte non ha accolto. La difesa ha già annunciato ricorso in Cassazione, mentre l’inchiesta prosegue.