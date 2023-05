Chioschi incendiati, Celentano: “Videosorveglianza e più Polizia Locale”

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha espresso piena solidarietà nei confronti dei gestori dei chioschi dati alle fiamme. Nelle prossime ore parteciperà ad un incontro programmato con il prefetto e il questore di Latina. Per il primo cittadino: “Si tratta di episodi inquietanti. Confido nelle indagini affidate alla Squadra Mobile di Latina per fare luce su questa brutta pagina. La sicurezza urbana è una delle priorità che affronteremo. Ce lo chiede la comunità. Noi cercheremo di dare concretezza alle misure possibili, come implementazione e messa a sistema della videosorveglianza e potenziamento della Polizia Locale. Un atto dovuto di fronte a questa vicenda che sta allarmando i cittadini e in particolare gli operatori economici del lungomare. La sicurezza del territorio, la messa in sicurezza dei siti dismessi, già teatro di degrado e di episodi di violenza restano al centro della nostra politica”, ha concluso il sindaco Celentano.