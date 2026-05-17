Chioschi, l’opposizione di Sabaudia invoca un’incontro con il Prefetto

Tiene banco la questione chioschi sul litorale di Sabaudia. Un episodio grave che ha immediatamente acceso il dibattito politico, spingendo i consiglieri comunali di minoranza a muoversi con fermezza per chiedere risposte rapide e concrete.

I rappresentanti dell’opposizione hanno depositato una richiesta formale per la convocazione urgente del Consiglio Comunale e hanno contestualmente sollecitato un’audizione con il prefetto di Latina.

In una nota stampa congiunta, i consiglieri di minoranza hanno espresso profonda preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come l’episodio colpisca al cuore la comunità locale su più fronti:

“Riteniamo indispensabile che la città affronti questa vicenda con la massima trasparenza istituzionale e con un confronto pubblico serio e tempestivo. Quanto accaduto rappresenta un fatto di estrema gravità, che colpisce l’ambiente, l’economia locale e il senso di sicurezza dell’intera comunità.”

L’iniziativa punta a due obiettivi chiari: da un lato, aprire un tavolo di discussione e approfondimento in Aula nell’interesse esclusivo della cittadinanza; dall’altro, portare direttamente al tavolo del prefetto le forti preoccupazioni della città, inserendosi nel solco delle iniziative istituzionali già attive per la sicurezza e la tutela del territorio.

“Sabaudia ha bisogno di unità, chiarezza e presenza delle istituzioni”, conclude la minoranza, chiedendo un segnale forte da parte di tutti gli organi competenti.