L’Inps di Latina è stata chiusa per la sanificazione degli ambienti. Un dipendente è risultato positivo al nuovo Coronavirus ed è di queste ore la notizia di un secondo caso sempre all’interno degli uffici. La sede di via Cesare Battisti sarà poi dotata di strumenti per l’ingresso contingentato e per la protezione degli operatori agli sportelli.

Un cartello davanti l’ingresso dell’Inps spiega il motivo della chiusura improvvisa degli uffici che riapriranno tra qualche giorno.