Chiuse palestre e piscine, anche il mondo dello sport in piazza contro il Dpcm

Anche il mondo dello sport scende in piazza per manifestare contro il nuovo Dpcm che ha chiuso di nuovo palestre e piscine. La protesta è stata organizzata dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo di Latina e l’appuntamento è per domani, 28 ottobre, alle 14 in piazza del Popolo.

“Dopo mesi trascorsi a garantire sicurezza – dicono – il mondo dello sport si ritrova a dovere chiudere tutto. Anche a Latina, domani, associazioni sportive dilettantistiche, istruttori e gestori di centri sportivi scendono in piazza per un flashmob pacifico.

Ci incontreremo per dimostrare il nostro disappunto sulla decisione, da parte del Governo, di chiudere nuovamente palestre, piscine e centri sportivi nonostante in questi luoghi i contagi siano stati, finora, pari allo zero”.

La manifestazione di ieri, 26 ottobre, non è andata come previsto, con frange dell’estrema destra e negazionisti che hanno preso il sopravvento. Tanti commercianti ed esercenti erano però scesi in piazza per esprimere la loro grave preoccupazione per il futuro delle loro famiglie e dell’intera economia del Paese.