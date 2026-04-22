Chiuso il locale teatro di numerose risse in centro a Latina

Continuano le attività da parte della Questura di Latina contro il degrado e le turbative alla sicurezza urbana nel capoluogo pontino. Nella giornata di ieri, il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza, con la conseguente chiusura temporanea per tre giorni, nei confronti di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato nel cuore della città.

La decisione è maturata a seguito di una serie di ripetuti interventi delle forze dell’ordine. Il locale è stato teatro di episodi di violenza e disordini, avvenuti sia all’interno che nelle sue immediate vicinanze, che hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona. Secondo quanto emerso dai controlli, l’attività era diventata un luogo abituale di ritrovo per soggetti pregiudicati, spesso protagonisti di rissa e aggressioni.