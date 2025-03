“Cibo, Cultura, Territorio”: al via domani la tre giorni itinerante nella Riviera d’Ulisse

“Cibo, Cultura, Territorio”, un evento itinerante in programma da domani al 23 marzo nella suggestiva Riviera di Ulisse, tra sapori autentici, vini pregiati e le creazioni di chef stellati. La prima edizione della kermesse, realizzata dalla Camera di Commercio Frosinone Latina con la Regione Lazio, la segreteria organizzativa dell’Azienda Speciale Informare ed in collaborazione con l’Associazione Cibum Est, è pronta a entrare nel vivo. Un evento che celebrerà il dialogo tra terra e mare attraverso le eccellenze enogastronomiche e turistiche locali, stimolando il legame tra passato e futuro. Un viaggio sensoriale tra pranzi e cene stellate con degustazioni, masterclass e laboratori, raccontato in anteprima da coloro che lo hanno reso realtà.

Dichiarazioni

Il Presidente della Camera di Commercio, di SiCamera e Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, nel ringraziare la Regione e i sindaci dei Comuni coinvolti ha dichiarato: “E’ un’iniziativa che, con la Regione Lazio e Cibum Est, abbiamo voluto itinerante, perché coglie il senso della partecipazione aperta. Formia, Fondi, Gaeta, Itri e Minturno, dove avranno luogo i numerosi eventi in programma, saranno protagoniste di questa kermesse che ha l’obiettivo di alzare l’asticella dell’accoglienza, con una proposta immersiva per il turista. Un lavoro frutto di una visione partecipata, che coincide con il modello che come Camera di Commercio stiamo portando avanti, che è quello di una filiera delle Istituzioni che si allei su azioni condivise a vantaggio del territorio, del mondo delle imprese e della comunità”.

Elena Palazzo, Assessore a Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio della Regione Lazio: “Il rilancio del Sud del Lazio e della Riviera di Ulisse passa necessariamente attraverso la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, fortemente radicate nella nostra cultura. Per questo è importante agire in squadra e in questa ottica di rilancio rientra il protocollo che abbiamo siglato con la Camera di Commercio di Latina e Frosinone. Il sud pontino non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere. Investire sul turismo esperienziale, così come prevede anche il Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, significa costruire un ponte tra il visitatore e il territorio, trasformando la nostra cultura gastronomica in un elemento attrattivo capace di generare sviluppo economico. Appuntamenti come ‘Cibo, Cultura, Territorio’, ci permettono di valorizzare al massimo le nostre potenzialità facendo di questo territorio un punto di riferimento nel panorama turistico nazionale e mondiale”.

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo: “Questo è un percorso che viaggia lungo cinque comuni e dà il via ad un progetto di collaborazione e unità. Si è riusciti a mettere insieme cinque comunità coinvolgendo tutti in questo evento ‘zero’ che, sono certo, darà grandi risultati per il turismo e le attività che attorno ad esso gravitano. La nostra realtà territoriale ha grandi potenzialità e dobbiamo valorizzarle insieme. Collaborare è necessario per lo sviluppo dei nostri territori”.

Vincenzo Di Lucia, Vicepresidente Vicario dell’Azienda Speciale Informare: “Cibo, Cultura, Territorio” non è un semplice evento ma il risultato di una sinergia tra enti pubblici e privati finalizzata a promuovere imprese e territori. Un viaggio che restituisce l’identità più autentica dei nostri luoghi e che affianca alle degustazioni visite turistiche. Eventi come questo e come gli altri che stiamo realizzando sono opportunità straordinarie per far conoscere ed apprezzare il territorio e sue eccellenze”.

A concludere, Erasmo Marciano per l’Associazione Cibum Est: “È la prima edizione di un evento sul quale puntiamo molto per rafforzare i legami sul territorio. Vogliamo creare un appuntamento annuale fisso e farlo crescere nel tempo coinvolgendo ancor di più le imprese che operano sul territorio perché sia sempre più protagonista a livello nazionale”.

Programma

Si parte domani con laboratori, masterclass e tre cene stellate. Una nel ristorante Waves di Gaeta, con lo chef Giulio Terrinoni che proporrà il suo iconico menu “Testa, mani, cuore” in abbinamento ai vini della cantina biologica De Sanctis di Frascati (RM); al Cocò Bistrot di Formia, invece, i raffinati piatti dello chef Simone Nardoni saranno abbinati ai vini della cantina Feudi di San Gregorio (AV); infine, a Fondi, il ristorante Da Fausto ospiterà lo chef Fabio Verrelli D’Amico con un menù dedicato al “suo” Agro Pontino, in abbinamento ai vini della cantina Mastroberardino (AV).

Sabato 22 marzo, sempre a cena, il ristorante Casa Giò di Gaeta ospiterà lo chef Domenico Iavarone e i vini di Cincinnato (LT); tappa anche a Formia, presso il ristorante Vistamare, dove lo chef Angelo Carannantepresenterà i suoi piatti dai sapori mediterranei in abbinamento ai vini di Villa Matilde Avallone (CE); a Fondi, spazio alla fantasia dello chef Andrea Pasqualucci che porterà la sua cucina costiere nel ristorante Antica Carrera con i vini della cantina Famiglia Cotarella.

Domenica 23 marzo, la rassegna si concluderà con tre pranzi stellati: a Fondi, al ristorante Riso Amaro, con lo chef colombiano Roy Caceres e il suo menù “Orme di mare” abbinato ai vini dell’azienda agricola romana Castel De Paolis; a Villa Maria Teresa di Formia sarà protagonista la cucina dello chef Gino Pesce in combo con i vini dell’antica Masseria Frattasi (BN); infine, al ristorante La Cocina di Popolla di Gaeta il menù “Albore” dello chef Davide Puleio incontra i vini della cantina viterbese Paolo e Noemia D’Amico.

Masterclass e Laboratori

Domani alle 17.00 al ristorante Verso Giusto di Fondi si terrà la masterclass sui vini di Marchesi Antinori, mentre alla Residenza Campoli di Itri saranno protagonisti i vini naturali di Croci, Cantine Dell’Angelo, Bonavita e Petrillo in abbinamento ai salumi naturali della macelleria Scherzerino; a Formia all’enoteca Vinum un viaggio in Franciacorta con le eccellenze di Cà Del Bosco; infine, il ristorante La Cantina di Ciccillo di Gaeta ospiterà la masterclass sui vini delle Dolomiti della cantina Valle Isarco. In contemporanea, a Minturno alla Locanda Rusticone, si potranno degustare i vini della cantina umbra Arnaldo Caprai; al ristorante Michele Chinappi di Formia si terrà una sessione dedicata all’eleganza del Timorasso con i vini di Claudio Mariotto, infine a Fondi, al ristorante Via Vai Café Bistrot, la masterclass dedicata a Bellavista Franciacorta.

Sabato 22 marzo alle 17.00, al ristorante Scirocco Bistrot di Gaeta, si terrà un approfondimento sui vini in anfora delle aziende vitivinicole Marco Carpineti, Cos, Falcone e Gravner; alla Residenza Campoli di Itri, spazio ai vini della cantina siciliana Alessandro di Camporeale e ai prodotti della Macelleria Scherzerino; alla Locanda Ercole di Fondi, la verticale sul Brunello di Montalcino con i vini Col D’Orcia; all’Antica Pizzeria Ciro di Gaeta, masterclass sul binomio tra Trento DOC e pizza, con i vini di Cesarini Sforza; infine a Formia al Gran Café, l’esclusiva degustazione di Champagne Billecart-Salmon.

Nel programma rassegna anche due laboratori: domani laboratorio di mozzarella del caseificio Santa Lucia al Pizzificio di Formia, in abbinamento ai vini della Cantina Sant’Andrea; sabato 22 al Cocò Bistrot di Formia, il laboratorio di cioccolato artigianale del maestro cioccolataio Gennaro Bottone in abbinamento al rum 327 Double Aged XO.