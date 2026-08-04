Ciccio Esposito torna al Latina: nuovo allenatore della Primavera 2

Un ritorno a casa per ripartire da una nuova sfida. Andrea “Ciccio” Esposito torna al Latina Calcio 1932 e questa volta lo farà nelle vesti di allenatore, alla guida della formazione Primavera 2.

Un nome che non ha bisogno di presentazioni per il popolo nerazzurro. Esposito è stato infatti uno dei protagonisti della storia recente del club da calciatore, indossando la fascia da capitano e diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Difensore centrale classe 1986, originario di Galatina, ha costruito una lunga carriera professionistica vestendo maglie importanti, tra cui quella del Lecce, con cui ha disputato diverse stagioni tra Serie A e Serie B, oltre ad aver maturato esperienze anche con Livorno, Bologna e Vicenza.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Esposito ha scelto di restare legato al territorio pontino, dove ormai vive stabilmente, iniziando un percorso di crescita nel mondo della formazione e della gestione dei giovani. Una scelta che lo ha portato a specializzarsi sempre più nel settore giovanile, mettendo a disposizione esperienza, conoscenza del calcio professionistico e capacità di accompagnare la crescita dei ragazzi.

Già nella stagione 2023-2024 aveva avuto un primo ritorno in casa Latina, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra. Ora una nuova tappa del suo percorso: la guida della Primavera 2, un progetto importante per il club nerazzurro, chiamato a valorizzare i giovani talenti e creare un ponte sempre più solido verso la prima squadra.

Il Latina Calcio 1932 ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico attraverso una nota societaria:

“Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare che il nuovo allenatore della formazione di Primavera 2 sarà Andrea ‘Ciccio’ Esposito. Già bandiera del club e capitano da calciatore, ha rivestito anche il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra nella stagione 2023-2024. Adesso, l’esperienza da allenatore, di nuovo in nerazzurro. Tutto il club augura al neo tecnico una proficua esperienza e fa al suo staff il più caloroso degli in bocca al lupo. Bentornato, Mister!”.