Ciciretti dice addio al Latina, ufficiale la rescissione del contratto

Un fulmine a ciel sereno per il club di piazzale Serratore: Amato Ciciretti ha rescisso questa sera il contratto che lo legava al Latina Calcio.
Arrivato lo scorso gennaio dal Benevento, Ciciretti non è mai riuscito a far valere la sua caratura in quel di Latina, nonostante la fiducia di mister Boscaglia prima e di Bruno poi. Il centrocampista romano lascia il Latina dopo appena quattro presenze in competizioni ufficiali.
Di seguito, il comunicato del club: “Il Latina Calcio 1932 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Amato Ciciretti. La società ringrazia Amato per la professionalità dimostrata durante il periodo in nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.