Ciclismo, ad Aprilia la 5ª edizione del Memorial Maceroni

Domenica 7 giugno 2026 torna il grande ciclismo amatoriale ad Aprilia con la 13ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, organizzata dalla società ASD Bike Racing Gioppy. L’evento, intitolato “5° Memorial Andrea Maceroni”, rappresenta ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote del territorio laziale.

“Il Memorial Andrea Maceroni rappresenta non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche un momento di aggregazione e memoria – commenta la Commissione Ciclistica OPES -Manifestazioni come questa valorizzano il ciclismo amatoriale e promuovono i valori fondamentali dello sport: rispetto, passione e condivisione. Ringraziamo gli organizzatori per l’impegno e la professionalità.”

Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 in via dei Rutuli 90, presso il Bar Maria in località Casalazzara, mentre la partenza ufficiale sarà data alle 8.30. Il percorso si svilupperà su un circuito di circa 70 km complessivi, da ripetere per quattro giri, attraversando alcune delle arterie più caratteristiche della zona: via dei Rutuli, via Ardeatina (SP 3/e), via Campo Leone Tenuta, via Apriliana e via Pontina Vecchia, per poi rientrare nuovamente su via dei Rutuli.

Una gara tecnica e veloce, che metterà alla prova resistenza e strategia degli atleti, con anche quattro punti validi per la classifica degli scalatori. Un appuntamento, dunque, che unisce sport, territorio e memoria, destinato a regalare spettacolo e partecipazione.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne, Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com