Ciclismo estremo, dalla Francia in Italia via mare: la nuova impresa di Cristian Nardecchia

Da Bastia (Corsica) a Latina in acquabike. Una traversata di quattro giorni. E’ la nuova impresa, che tenta questa settimana il ciclista pontino.

Dalla Francia in Italia in mare, in acquabike. Da domani parte l’avventura di Cristian Nardecchia, 40 anni, di Sezze in provincia di Latina. Ciclista amatoriale con un passato da professionistapronto ad attraversare il Mar Tirreno, da Bastia a Latina, 250 miglia marine, pari a 463 chilometri.

La traversata era stata programmata ad inizio luglio, ma il mare mosso ha costretto l’organizzazione al rinvio a data da destinarsi.

Giovedì 8 agosto alle 5 inizia la traversata, che, se tutto fila liscio, si completerà nel pomeriggio di domenica 11 agosto, con l’approdo sulle coste pontine a Capo Portiere, nelle acque antistanti il Fogliano Hotel New Life, a due passi dal lago di Fogliano.

Nardecchia proverrà l’impresa a centrare in sella ad un modello di bici ad acqua prodotta dall’ azienda spagnola Red Shark, azienda con sede a Roses in Costa Blanca. Bici disegnata dalla matita dell’ingegnere Joseph Robau, lo stesso che ha creato il nuovo Maggiolino della Volkswagen.

Quattro giorni di mare, in realtà cinque, perché la partenza di Cristian e staff è fissata per domani 7 agosto da Terracina. Una barca da 18 metri con equipaggio, personale medico e familiari, sosterrà Cristian nell’impresa.

Lui che alle imprese è abituato avendo stabilito, la notte tra l’11 e il 12 settembre 2021, il primato mondiale di dislivello, di 18.075 metri (due volte l’altezza dell’Everest) in 22 ore, 17 minuti e 56 secondi, percorrendo nella sua Sezze via Monticello, 241 volte, 570 metri a giro con pendenza del 14,3% e 75 metri di dislivello.

Lui, che il 25 giugno 2022 sulle Dolomiti, ha scalato il Passo Giau in 31 minuti e 40 secondi; un minuto in meno dei 32 e 42 secondi da Egan Bernal, vincitore del Giro d’Italia 2021. Parliamo una salita in quota a 2.226. mt, di oltre il 10% di pendenza, quasi dieci chilometri lineari di percorso e un dislivello di mille metri.

Adesso Cristian Nardecchia proverà ancora ad entrare nella storia. Affronterà il mare aperto, avvicinandosi poi a 20 miglia marine, ovvero 37 chilometri, dalle coste toscane e laziali. Quindi virata finale a Latina.