Ciclismo, il Giro dell’Agro Pontino fa tappa a Pontinia

Domenica 14 maggio 2023 è in arrivo una nuova gara tra le fila del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”.

È la volta della tappa numero nove, organizzata questa volta dalla commissione del circuito che dichiara: “La nona tappa si terrà all’interno del comprensorio Mazzocchio I nel Comune di Pontinia. Dopo tre tappe con arrivi in salita, la commissione ha deciso di organizzare una gara in un comprensorio completamente privato, fuori dal traffico domenicale e completamente pianeggiante per dare nuovamente voce alle ruote veloci.”

Ritrovo è fissato per le ore 7:00 presso il Bar Sampaolo in Via Marittima II, 78 località Mazzocchio – Pontinia (LT). La partenza sarà data alle ore 8:30.

Il percorso si snoderà su Strada Longitudinale A – Strada Trasversale A – Strada Longitudinale A per un totale di 10 giri. In totale si dovranno percorrere 70 km circa.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.