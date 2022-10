Ciclismo, il Giro dell’Agro Pontino si chiude con il Memorial Gasparetto

Si svolgerà domenica 30 ottobre a Latina in località Doganella, il Trofeo Rossetti – Memorial Ivo Gasparetto, ultima gara di stagione del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”.

“Siamo giunti all’epilogo di questa fantastica stagione 2022 del Giro dell’Agro Pontino – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Domenica ultima tappa, la 17 esima, sotto l’ormai affermata ed egregia direzione di corsa di Lorenzo Quattrini e con la professionale organizzazione dell’asd Drago On Bike di Gianluca Sarrecchia, alle ore 9 verrà dato il via alla gara intitolata alla memoria di Ivo Gasparetto, grande appassionato e nostro precursore insieme ad Alberto Borgognoni nella creazione di circuiti cicloamatoriali. Con caparbietà, impegno e dedizione, insieme a ciclisti, presidenti di società, sponsor e staff logistico Opes – sottolineano – siamo riusciti a portare avanti una macchina organizzativa che ha prodotto in maniera evidente numeri degni di nota, con una crescita esponenziale. Tutto ciò si evidenzia anche dalla risposta delle testate giornalistiche digitali e cartacee che parlano delle nostre gare e da un intensivo lavoro a livello social media che ha permesso di dare massimo risalto agli appuntamenti, apprezzati così da un pubblico sempre più ampio. Speriamo inoltre – concludono – di aver offerto anche tanto divertimento”.

Un percorso oramai noto a tutti con 70 km da percorrere per raggiungere il traguardo di questa ultima tappa che prenderà il largo da via Ninfina II. Si proseguirà per via Armellini, via Le Pastine, via Celestino II, via Ninfina II e l’arrivo in via Le Pastine. Il circuito sarà da ripetere per sette volte.

Una gara che vedrà tatticismi dettati soprattutto dagli scontri tra i leader delle varie classifiche che, proveranno a conquistare gli ultimi punti per consolidare o guadagnare posizioni. In palio, anche le contese nuove maglie “Leader Stagione 2022” marchiate Lewel Bike, che saranno consegnate alla cena di premiazione di fine circuito in programma l’8 novembre presso il ristorante “Al Primo Piano” di Latina. In tale occasione, saranno premiati i vincitori del Giro dell’Agro Pontino 2022, con l’assegnazione dei premi di classifica a quadre e classifica delle categorie dei rossi, blu, verdi, gialli e neri.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.