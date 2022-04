Ciclismo, il Giro dell’Agro Pontino torna sabato con tappa a Pomezia

Torna l’appuntamento settimanale con il Giro dell’Agro Pontino Opes, che stavolta andrà in scena sabato 9 aprile con la quinta tappa di calendario.

Ad attendere il serpentone multicolore, la “Gara Ciclistica Sedici Pini”, che si terrà a Pomezia, sotto la guida del Team Morichini Campion Bike.

“Siamo felici di questa quinta tappa in terra romana – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Per la precisione l’evento si terrà a Pomezia, presso il Centro Commerciale 16 Pini, sede della nuova realtà presente nel gruppo, ovvero il Team Morichini Campion Bike. La gara – spiegano – si disputerà stavolta di sabato, come suggerito dagli Enti preposti alle autorizzazioni, per non intralciare le strade della zona nella domenica delle Palme. Sarà una vera novità, con il debutto nel Giro dell’Agro Pontino di una nuova società organizzatrice, una nuova località ed un giorno inedito della settimana. Un mix che crediamo porterà alla perfetta riuscita dell’evento”.

Appuntamento dunque alle 12 e partenza alle ore 15, per una competizione di 70 km, con circuito da ripetersi per 9 volte.

Il luogo di ritrovo sarà proprio il Centro Commerciale Sedici Pini e dopo aver effettuando un primo tratto turistico, si giungerà al punto di start. Si parte da via Campo di Selva, proseguendo poi per via Siviglia, Lungomare delle Meduse, via Danimarca, passando poi la rotonda di via Campo di Selva e girando a sinistra su via del Mare e proseguendo infine fino al Centro Commerciale 16 Pini.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.