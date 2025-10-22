Ciclismo, il Team Pirata Vangi di Sezze al primo posto nel ranking nazionale juniores

Cala ufficialmente il sipario sulla stagione agonistica del Team Pirata Vangi, la formazione juniores di Sezze – con base anche in Toscana – che chiude l’anno al primo posto nel ranking nazionale di società, confermandosi tra le realtà più importanti del ciclismo giovanile italiano.

Un risultato di enorme prestigio che premia il lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e dirigenziale. In prima linea il direttore sportivo Matteo Berti, figura di profilo umano e sportivo elevato, capace di costruire un gruppo coeso, forte mentalmente e competitivo in ogni gara.

Grande soddisfazione anche ai vertici societari, rappresentati dai presidenti Fabrizio Vangi e Andrea Campagnaro, che non nascondono l’orgoglio per il traguardo raggiunto.

Campagnaro sottolinea: “Stiamo lavorando per la prossima stagione, miglioreremo sempre e continueremo a portare Sezze nei piani alti del ciclismo giovanile. Siamo contenti di quanto fatto e dobbiamo dire grazie agli sponsor, in particolare a Vangi, che ci permette di portare in alto il nome della nostra città”.

Archiviata una stagione esaltante, il Team Pirata Vangi è già proiettato al futuro: il roster per il prossimo anno è in fase di definizione e non mancheranno novità. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra ancora più competitiva, pronta a emergere nelle principali competizioni nazionali e internazionali, continuando a essere motivo di orgoglio per Sezze e per il movimento ciclistico laziale.