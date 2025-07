Ciclismo, in arrivo il Campionato Regionale Opes Lazio

La quindicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino 2025 sarà valevole come Campionato Regionale Opes Lazio. Una grande novità da tempo attesa tra gli appassionati, che arricchisce e da prestigio al circuito e che celebra l’abilità e la resistenza degli atleti, promuovendo la cultura della bicicletta e dei valori dello sport.

La gara verrà realizzata in località Tre Cancelli, frazione di Nettuno, in collaborazione con il Team Dell’Aguzzo ed omaggerà per la prima volta la memoria di Gino Aglietti, storico membro dell’associazione “Uniti per Tre Cancelli”, oltre che direttore sportivo di società ciclistiche di zona. La corsa rientra inoltre nei programmi dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, santo patrono di Tre Cancelli.

Ai vincitori della tappa andrà la maglia dedicata di Campione Regionale Opes Lazio, targata Level Bike World. Al termine della gara, vi saranno inoltre le premiazioni di rito per i vincenti di ogni categoria partecipante.

In un mondo che corre sempre più veloce, il ciclismo offre un modo per rallentare e godere della bellezza dei paesaggi, rendendo il Campionato una manifestazione attesa e amata da molti. Il ritrovo avrà luogo a Nettuno (RM) a partire dalle ore 7:00 presso il Bar Nives, in via Santa Maria Goretti 105.

La partenza sarà data alle ore 8:30. La gara prevede una percorrenza di 70 km per un totale di 9 giri e saranno 5 i punti a scalare. Saranno numerosi gli atleti provenienti da tutta la Regione, pronti ad impegnarsi al massimo per conquistare la vittoria. Per iscriversi ci sarà tempo fino alle ore 15.00 di venerdì 11 luglio contattando il numero 347 693 1303.

Il Campionato Regionale Opes Lazio è una celebrazione della perseveranza, della comunità e della passione per il ciclismo, che darà la giusta spinta ad una stagione avvincente partita lo scorso marzo e che sta appassionando tantissimi ciclisti.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com