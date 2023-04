Ciclismo, in arrivo sesta e settima tappa del Giro dell’Agro Pontino

Dopo lo stop di Pasqua, sono in arrivo due nuovissime tappe del circuito ciclistico Opes Latina, Giro dell’Agro Pontino. Si tratta del I° Trofeo Aggressivi Priverno e del I° Gran Premio della Liberazione, organizzate rispettivamente dalla asd Aggressivi Priverno e dalla asd Veloteam nei giorni 23 e 25 aprile 2023.

Due date molto ravvicinate tra loro, che metteranno a dura prova le gambe dei nostri atleti nei territori di Priverno e Sermoneta e che sapranno regalare forti emozioni. Ma vediamo i dettagli di ciascuna competizione.

Domenica 23 aprile si corre la 6° gara di circuito con il I° Trofeo Aggressivi Priverno, nell’omonima località. “Dopo la pausa Pasquale, non potevamo avere ripartenza più dirompente in quel di Priverno con l’organizzazione affidata alla 2^ nuova società 2023, asd Aggressivi Priverno – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Giovanissima società con appena due anni di vita, ma comunque carica di nuove energie capaci di riportare il ciclismo amatoriale nel piccolo paese dei Lepini che in questo sport ha una lunga tradizione. Un’avventura che abbiamo incoraggiato ed assistito, e che siamo certi avrà pieno successo e grande seguito”.

Il percorso non lascerà scampo, ogni giro presenterà l’ascesa al paese e solo grandi gambe potranno fare la differenza. Il ritrovo è alle ore 7 presso il Bar Palombini – Via Prof. Armando Caradonna a Priverno (LT) Partenza alle ore 8:30. I 70 km di tracciato si snoderanno da: Via Salvo D’Acquisto – Via Torretta Rocchigiana – S.S. 156 direzione Latina – Via Madonna delle Grazie – Via Salvo D’Acquisto, da ripetere sette volte.

Martedì 25 aprile sarà invece protagonista la asd Veloteam con la tappa numero 7, che ci porterà in località Monticchio, a Sermoneta, per il I° Gran Premio della Liberazione. Ancora 70 km da ripetere per sei volte. “Nuova data inserita nel calendario, martedì 25 aprile guidata dal presidente della Veloteam Antonio Orlacchio che, coraggiosamente parlando, ha voluto optare per un percorso inedito nel Comune di Sermoneta – commenta la commissione ciclistica Opes – Non potevamo che avvalorare la scelta e la scommessa del team, tornando a percorrere strade pianeggianti dove le ruote veloci saranno dare spettacolo”.

Il ritrovo è alle 7 presso il Bar La Torre – loc. Monticchio di Sermoneta e partenza alle 8.30. Il percorso interesserà le seguenti vie: Monticchio di Sermoneta – strada Provinciale Monticchio – via del Murillo II – via Tufette – strada Consolare (già via Romana Vecchia) – strada Provinciale Monticchio.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.