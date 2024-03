Ciclismo, la Juniores del Team Il Pirata parte con una vittoria

Il Pirata Team di Sezze si è aggiudicato la prima uscita della juniores. Enea Sambiello è partito con una vittoria conquistando il prestigioso GP Giuliano Baronti.

Impresa riuscita per il team targato Vangi – Sama Ricambi che trionfa con Enea Sambinello, bravo a condurre una gara difficile e a vincerla liquidando 4 corridori in fuga. Il 18enne

bolognese compie una bella impresa, mette il sigillo sul GP Giuliano Baronti, di scena a Cerbaia di Lamporecchio, in Toscana. L’atleta del team setino ha tagliato per primo il traguardo dopo 3 ore e 5 minuti, percorrendo 120 km molto duri e a tratti difficili da gestire. Una gara di cui ci si aspettava un risultato della compagine di Andrea Campagnaro, che può esultare dal momento che nella top ten ci sono altri due atleti: in nova posizione Leonardo Meccia e Ivan Toselli al decimo posto.