Ciclismo Opes, a Mazzocchio vincono Bragazzi e Casconi

Il Giro dell’Agro Pontino Opes 2025, mette a segno la settima tappa domenicale. A trionfare sul circuito di Mazzocchio (Pontinia) nel VII trofeo Il Gatto e La Volp Bike, sono stati Davide Bragazzi in prima partenza e Paolo Casconi in secondo avvio, entrambi in forza alla asd Veloteam Latina.

“Giornata piacevole che ha fatto da cornice ad una bella gara che ha visto tanti atleti al via nel circuito di Mazzocchio che si presta alle gare del giro con le sue strade larghe e senza traffico essendo una zona industriale – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Facciamo i complimenti a Luca Ceci ed Andrea Pagliaroli della Asd Il Gatto e La Volpe per aver svolto un buon lavoro per la riuscita della gara”.

Una prima partenza caratterizzata da una fuga di due atleti Persichilli Alessio della Asd Fiormonti Team e Patruno Renato della Maximo – Bike Lab che fanno oltre metà gara in fuga e poi vengono ripresi ai meno tre giri dall’arrivo. Gruppo compatto al suono della campanella dell’ultima tornata, partono altri due atleti Simone Campagnaro della Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi e Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina che si giocano la vittoria finale con il trionfo di quest’ultimo.

Classifiche categoria. Rossi: primo Campagnaro Simone della Pirata Cosmetal Vango Sama Ricambi, secondo Di Giovanni Matteo Della Maximo Bike-Lab e terzo Di Sano Alfredo della ASD Emme 2 erre. Gialli: primo Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina, secondo Colaceci Leano della Asd Anzio Bike e terzo De Cicco Gennaro della Asd Drago on Bike.

Nella seconda partenza si parte come al solito con vari tentativi di fuga da parte degli attaccanti presenti in gruppo, ma senza grande successo fino a quando a circa metà gara riuscivano ad evadere dal gruppo un drappello di quindici unità e prendevano vantaggio dal resto del gruppo. Tra i quindici però, non c’è stata una buona collaborazione e così a sua volta un gruppetto di sei prendeva vantaggio arrivando a giocarsi la vittoria finale. All’arrivo giungevano i due gruppetti della fuga e poi il gruppo, con la vittoria di Casconi Paolo della Veloteam Latina.

Classifiche categoria. Verdi: primo D’Ercole Mauro della Asd Nettuno, secondo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike e terzo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike. Blu: primo Casconi Paolo della Asd Veloteam Latina, secondo Gabrielli Stefano della Uc Paliano e terzo Quaglia Marco della Asd Etrusca Terenzi. Neri: primo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion, secondo Peloso Massimo della Asd Peloso Team e terzo Monti Paolo della Asd Veloteam Latina.

La prossima gara sarà domenica 11 maggio a Nettuno, organizzata dalla Asd Emme 2 Erre. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.