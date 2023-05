Ciclismo Opes, a Pontinia podio per Colaceci e Pannozzo

Domenica 14 maggio a Pontinia in località Mazzocchio è andata in scena la tappa numero nove del Giro dell’Agro Pontino Opes. Trionfano in prima partenza Leano Colaceci ed in seconda partenza Luca Pannozzo.

“Viste le abbondanti piogge della settimana e fino a pochi minuti prima della partenza, possiamo dire sul serio che la fortuna questa volta ci ha baciati dandoci la possibilità di svolgere regolarmente questa 9° tappa – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Il tutto all’interno della zona industriale di Mazzocchio comune di Pontinia, che si presta benissimo all’organizzazione di questi eventi. Questa volta vogliamo spendere due parole di ringraziamento per il service che costantemente ci assiste nell’organizzazione delle nostre gare”.

1^ partenza

Gara particolare in un circuito ben conosciuto dal gruppo. I molteplici rilanci alternati a fasi con picchi di velocità elevate, non permettevano a nessuno di sganciarsi per dare vita alla classica fuga di giornata. Le squadre si trovavano a fronteggiarsi a viso scoperto per evitare di non piazzare il proprio uomo all’interno di eventuali attacchi. Il gruppo, a ranghi compatti, si presentava sul larghissimo rettilineo d’arrivo e con una stoccata da vero velocista COLACECI Leano ASD ANZIO BIKE riusciva a primeggiare su PICOZZA Gianpiero ASD IL GATTO & LA VOLPE secondo, e BRAGAZZI DAVIDE ASD VELOTEAM LATINA terzo.

2^ partenza

Seconda partenza che quest’anno continua a regalare spettacolo, tanto è vero che dopo solamente 3 giri di studio, Di Mario Salvatore, Marocchi Marco, Fraiegari Massimiliano, Alviti Igino, prendevano un piccolo margine di vantaggio che permetteva, prima il rientro solitario di Gianluca Sarrecchia, ed in seguito il rientro di Luca Pannozzo, Giovanni Campion, Paolo Monti, Roberto Zampa e Battisti Orlando. I 10 si organizzavano subito con cambi regolari, che, insieme alla protezione dei propri compagni di squadra nel gruppo principale, gli dava modo di andarsi a giocare la vittoria di tappa. Una volata approcciata da lunghissima distanza, quasi da finisseur puro, portava Luca Pannozzo ASD TERRACINA CYCLING a primeggiare su Igino Alviti ASD CENTER BIKE secondo, e Massimiliano Fraiegari ASD FIORMONTI TEAM terzo.

Appuntamento per la prossima gara domenica 21 maggio in località La Fiora, Terracina con l’ASD IL GATTO & LA VOLPE.

Di seguito i primi 5 piazzamenti per categoria

Rossi

Bencivenga Alfredo – Asd Center Bike Di Giovanni Matteo – Team Nardecchia Montini Menegon Alessandro – Asd Veloteam Latina Maggi Luca Mimmo – Asd Veloteam Latina Ciarla Simone – Asd Center Bike

Blu

Colaceci Leano – Asd Anzio Bike Picozza Gianpiero – Asd Il Gatto E La Volpe Bragazzi Davide – Asd Veloteam Latina Cavaricci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi Raponi Enrico – Asd Emme 2 Erre

Verdi

Pannozzo Luca – Asd Terracina Cycling Alviti Igino – Asd Center Bike Sarrecchia Gianluca – Asd Drago On Bike Caronti Mirko – Team Nardecchia Montini Varroni Daniele – Asd Terracina Cycling

Gialli

Campion Giovanni – Team Morichini Campion Marocchi Marco – Asd Terracina Cycling Battisti Orlando – Asd Peloso Team Sambucci Sandro – Asd Terracina Cycling Pietrobono Dino – Asd Veloteam Latina

Neri