Ciclismo Opes, a Velletri podio per Pantoni e Pezza

Un’altra domenica di ciclismo volge al termine con l’undicesima tappa del circuito Opes “Giro dell’Agro Pontino” 2023.

A conquistare il podio del 5° Trofeo Center Bike Velletri del 28 maggio, sono stati Manuel Pantoni della Center Bike in prima partenza e Marco Pezza dell’Usc Nardecchia Montini Team in secondo avvio.

“Avevamo scommesso sulla riuscita della gara e non ci siamo sbagliati – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes facendo un plauso alla macchina organizzativa dell’asd Center Bike di Fabio Pietrosanti – Percorso messo in sicurezza che ha saputo regalare spettacolo, una celerità di azione nello svolgere tutte le operazioni e strade già completamente libere alle ore 10.30. Complimenti – concludono alla Asd Center Bike”.

Vediamo cosa è successo in gara.

1^ partenza

Gara poco tattica nonostante si dovesse affrontare per 7 volte lo strappo del Ristorante Sole Luna. Al secondo giro uscivano in tre dal gruppo: Rinicella Giovanni, Di Prospero Enzo, Mattioli Danilo, che riuscivano a completare ben 2 giri prima di essere ripresi dal gruppo trainato dagli uomini Center Bike. Al penultimo giro Dario Corsetti, Giorgio Leggeri ed Antonio Orlacchio allungavano guadagnando fino a 40 secondi, ma il gruppo senza perdere le speranze richiudeva il gap. In contropiede, a pochi chilometri dal traguardo partiva nuovamente Di Prospero Enzo, che per poco non piazzava il colpaccio di giornata, e sulla linea d’arrivo veniva superato solo da Pantoni Manuel Asd Center Bike vincitore assoluto e Polidori Mattia Asd Fiormonti Team secondo.

2^ partenza

Gara condizionata dal circuito abbastanza duro, che oltre a qualche timido attacco portato nei primi giri, vedeva una prima trainata al terzo giro in concomitanza del traguardo volante posto sotto l’arrivo e vinto da Mauro D’Ercole. Ma l’andamento non cambiava sino a due giri dal termine dove Marco Marocchi con un attacco perentorio prendeva un buon vantaggio e solamente all’ultimo giro veniva raggiunto da un drappello di contrattaccanti composto da: Alessandro Celardi, Marco Pezza, Farozza Marco, Tartaglia Massimo, Di Mario Salvatore. La gara si risolveva con uno sprint a 6 incerto fin sulla linea del traguardo. Il primo a piazzare la propria ruota era Marco Pezza Asd Usc Nardecchia Montini Team, su Marco Marocchi Asd Terracina Cycling e un ottimo terzo Alessandro Celardi Asd Center Bike.

La prossima gara sarà la 12^ tappa e si terrà domenica 4 giugno a Cisterna Di Latina, località Doganella e sarà curata dalla Asd Bikelab Team Astolfi.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di ogni categoria.

ROSSI

Pantoni Manuel – Asd Center Bike Polidori Mattia – Asd Fiormonti Team Bencivenga Alfredo – Asd Center Bike Rinicella Giovanni – Team Nardecchia Montini Quattrini Luca – Asd Fiormonti Team

BLU

Di Prospero Enzo- Team Nardecchia Montinibonus Pergolesi Marco – Asd Ciampino Bike Cavaricci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi Bragazzi Davide – Asd Veloteam Latina Cacciotti Paolo – Asd Drago On Bike

VERDI

Celardi Alessandro- Asd Center Bike Battisti Gianluca – Team Nardecchia Montini Linari Umberto – Asd Center Bike Caronti Federico – Asd Nettuno Barcellan Marco – Asd Ciampino Bike

GIALLI

Pezza Marco – Team Nardecchia Montini Marocchi Marco – Asd Terracina Cycling Farozza Marco – Asd Terracina Cycling D’ercole Mauro – Asd Nettuno Battisti Orlando – Asd Peloso Team

NERI