Ciclismo Opes, al via il Trofeo Rossetti Memorial Sarrecchia Solazzi

Domenica 2 giugno 2024 si correrà la tappa numero undici del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. L’evento denominato Trofeo Rossetti Memorial Sarrecchia – Solazzi, sarà curato dalla asd Drago On Bike.

“Si arriva alla tappa numero undici nel circuito di Doganella amato da tanti ciclisti, ma questa volta con un giro diverso e un arrivo inedito – commenta la commissione ciclistica Opes – La gara è adatta ai velocisti ed il presidente della Asd Drago On Bike Gianluca Sarrecchia, augura buon divertimento a tutti ringraziando gli sponsor che rendono possibile la riuscita della manifestazione”.

Il ritrovo è fissato alle 7 presso il Bar Bandelloni a Doganella di Ninfa. Si partirà alle 8.30 con il via che sarà dato proprio da Bar Bandelloni e si prosegue per via Le Pastine direzione Cori, via Armellini, via Ninfina II, Doganella di Ninfa, via Le Pastine.

Saranno da totalizzare circa 75 km suddivisi in dieci giri. La gara scalerà due punti.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.