Ciclismo Opes, alla Sedici Pini trionfano Quattrini e Di Magno

Sono stati Luca Quattrini e Fernando Di Magno a salire sul podio della “Gara Ciclistica Sedici Pini”, andata in scena a Pomezia sabato 9 aprile.

Cento i corridori presenti alla quinta tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, una new entry del calendario di quest’anno che si è svolta sotto la guida del Team Morichini Campion Bike.

“Questa è stata la prima gara organizzata dal Team Morichini Campion Bike all’interno del contesto del Giro dell’Agro Pontino in quanto nuova società 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Con enorme soddisfazione, sottolineiamo l’impegno profuso dal Team che ha portato alla riuscita di un evento degno di nota, nonostante l’organizzazione nella giornata di sabato ed in una zona ostica per la gran mole di traffico. Il Team, ha saputo fronteggiare a tutte le problematiche, fornendo sicurezza all’intero gruppo con il supporto delle Forze dell’Ordine della zona, che vogliamo vivamente ringraziare, e con il supporto accogliente e caloroso del pubblico. Tanti complimenti dunque al Team Morichini Campion Bike da tutto il Giro dell’Agro Pontino 2022”.

Una competizione di 70 km, con circuito da ripetersi per 9 volte. Vediamo come è andata.

Prima Partenza

Parte iniziale della gara molto veloce, ma proprio per questo a metà gara, pochi corridori alla volta, riuscivano a dar vita ad una fuga cospicua di circa 20 unità. Tutte le Società rappresentate iniziavano a lasciarsi a tatticismi che permettevano, a 12 uomini, di formare la fuga principale della gara: Quattrini Luca – Piersanti Claudio/FIORMONTI TEAM, Bevilacqua Massimiliano – Casconi Paolo/TEAM PACO, Pantoni Manuel – Mattioli Danilo/CENTER BIKE, Trovarelli Fabrizio – Cartolano Domenico – Chialastri Marco/Team BIKELAB ASTOLFI, Montini Stefano –USC NARDECCHIA MONTINI TEAM, Madaluni Luca/TERRACINA CYCLING.

Solo all’ inizio dell’ ultimo giro, su forte accelerata di Fabrizio Trovarelli, si formava un terzetto insieme a Casconi Paolo e Quattrini Luca. La volata presso il Centro Commerciale 16 Pini, vedeva Luca Quattrini vincere su Paolo Casconi e Fabrizio Trovarelli.

Seconda Partenza

Trasferimento in turistico sino al circuito di gara. Per i primi 5 giri, scatti e contro scatti la facevano da padrone, ma senza dare vita a nessuna fuga. Solo all’inizio del sesto giro, D’Ercole Mauro ASD NETTUNO e Fernando Di Magno DRAGON ON BIKE, provavano la carta sorpresa. Il gruppo alle loro spalle non si dava per vinto e metteva in atto un forcing che vedeva raggiungere i due fuggitivi a soli 1500 metri dall’arrivo. DI MAGNO coriaceo combattente, rilanciava immediatamente e riusciva a guadagnare quel poco che bastava per fargli tagliare il traguardo a braccia alzate.

“Ancora un successo testimoniato da una tappa che ha fatto il suo esordio quest’anno all’interno del circuito – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Sono tante le nuove scommesse che stanno già dando i loro frutti. Per noi è una grande soddisfazione accrescere il giro di novità ed entusiasmo e vedere il grande impegno riposto dietro ogni gara. Complimenti a tutti”.

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go e sono consultabili QUI

Il Giro dell’Agro Pontino torna dopo la pausa di Pasqua. Prossima tappa il XI Trofeo Drago On Bike in programma sabato 24 aprile 2022 a Doganella di Ninfa.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Categoria rossa

Quattrini Luca – Team Fiormonti Trovarelli Fabrizio – Bike Lab Team Astolfi Cartolano Domenico – Bike Lab Team Astolfi Pantoni Manuel – Center Bike Montini Stefano – Team Nardecchia Montini

Categoria blu

Casconi Paolo – Paco Team Piersanti Claudio – Team Fiormonti Bevilacqua Massimiliano – Paco Team Madaluni Luca – Terracina Cycling Mattioli Danilo – Center Bike

Categoria verde

Alviti Igino – Ciclistica Latina Caronti Federico – Asd Nettuno Testa Roberto – Ciclistica Latina Fantozzi Francesco – Center Bike Garofalo Massimo – Team Nardecchia Montini

Categoria gialla

Di Magno Fernando – Drago On Bike Campion Giovanni – Team Morichini Campion Rossi Dino – Veloteam Latina Pezza Marco – Team Nardecchi Montini D’Ercole Mauro – Asd Nettuno

Categoria nera