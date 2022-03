Ciclismo Opes, Cellini e Mattei vincono la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino

La seconda tappa del circuito ciclistico 2022 di Opes Latina denominato “Giro Dell’Agro Pontino”, si è svolta domenica 20 marzo con il Trofeo Asd Nettuno. Dopo 70 km, a conquistare il podio delle due partenze sono stati Angelo Cellini del Team Naedecchia Montini e Roberto Mattei della Terracina Cycling.

Dopo il successo della gara di avvio, si è registrata ancora una grande partecipazione di corridori, con ben 165 atleti iscritti che hanno inondato le strade nei pressi di Borgo Santa Maria. La magistrale organizzazione dell’Asd Nettuno, storica società del giro, ha permesso anche quest’anno l’ottima riuscita dell’evento.

“Ci riteniamo pienamente soddisfatti della conferma del numero dei partecipanti di domenica scorsa – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Eravamo certi che l’Asd Nettuno non avrebbe deluso le nostre aspettative, organizzando una gara senza tralasciare alcun dettaglio. Ci preme ringraziare gli sponsor che ci supportano e le Amministrazioni locali e gli Enti, che sempre vigili sul nostro operato, ci autorizzano ad organizzare tali manifestazioni”.

Come previsto, il forte vento dato dalla vicinanza al mare, ha caratterizzato l’andamento delle due partenze. Nella prima, i 42 di media non hanno permesso la fuoriuscita di fughe da parte di nessuno dei molteplici attacchi portati dai portacolori di tutte le società. Unico tentativo degno di nota, si concretizza al 4° dei 7 giri previsti, quando Antonio Orlacchio Veloteam Latina e Gianpiero Picozza Il Gatto & La Volpe, guadagnavano 20 secondi, che prima dell’inizio del 5° giro venivano annullati da un gruppo lanciato a forti velocità.

Il gruppo a ranghi compatti, veniva egregiamente regolato dal vincitore dell’edizione 2021 Angelo Cellini Usc Team Nardecchia-Montini, vincitore anche della fascia rossa, su Giuseppe Soldi Veloteam Latina, vincitore della fascia blu e Manuel Pantoni Asd Center Bike.

La seconda partenza, non forniva spunti differenti dalla prima, in quanto anch’essa condizionata da un forte vento. I vari attacchi portati nel corso dei giri, venivano presto neutralizzati dal gruppo ben consapevole di una potenza di fuoco devastante. L’arrivo in volata vedeva un ottimo Roberto Mattei Asd Terracina Cycling, vincitore anche di fascia nera, imporsi su Fernando Di Magno Asd Drago On Bike, vincitore di fascia gialla, ed il portacolori di casa Mauro D’ercole Asd Nettuno.

“Avanza l’attività ciclistica del Giro dell’Agro Pontino. Anche stavolta una gara partecipata e che ha dato vita ad un bellissimo momento di sport – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Di domenica in domenica, grazie al circuito si incentivano i territori dell’Agro Pontino. Il prossimo appuntamento sarà il 27 marzo a Doganella. Grazie a tutti coloro che si stanno cimentando nelle prove settimanali e a tutte le società che gestiscono con passione ogni gara”.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo

Categoria rossa

Primo posto per Angelo Cellini Team Nardecchia Montini, secondo posto per Manuel Pantoni della Center Bike, terzo Domenico Cartolano della Bike Lab Team Astolfi, quarto Gianluca D’Amico della Terracina Cycling e quinto Marco Gabrieli della Bike Lab Team Astolfi.

Categoria blu

Nel blu vince con il primo posto Giuseppe Soldi della Veloteam Latina, secondo Luca Pannozzo della Terracina Cycling, terzo Marco Tribuzio Peloso Team, quarto Claudio Piersanti Team Fiormonti, quarto Daniele Cavaricci Bike Lab Team Astolfi e quinto Luca Madaluni Terracina Cycling.

Categoria verde

Primo posto per Marcello Di Meo Center Bike, secondo Federico Caronti Asd Nettuno, terzo Gianluca Battisti Team Nardecchia Montini, quarto Gianluca Sarrecchia Drago On Bike e quinto Francesco Fantozzi Center Bike.

Categoria gialla

Primo Fernando Di Magno Drago On Bike, secondo Mauro D’Ercole Asd Nettuno, terzo Dino Pietrobono Veloteam Latina, quarto e quinto Giuseppe Augugliaro e Giuseppe Ciani del Peloso Team.

Categoria nera

Primo posto per Roberto Mattei Terracina Cycling, secondo Natalino Lauri Asd Nettuno, terzo Mario Quattrini Team Fiormonti, quarto Massimo Peloso del Peloso Team e quinto Mario Colozzi Drago On Bike.

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go e sono consultabili QUI

Prossima tappa domenica 27 marzo 2022 con Veloteam Latina per le vie di Doganella.

Per restare aggiornati seguendo i canali dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.