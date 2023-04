Ciclismo Opes, Cellini e Missimei conquistano il Gran Premio della Liberazione

Si è svolta martedì 25 aprile la tappa numero sette del calendario ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. A vincere il primo “Gran Premio della Liberazione”, organizzato dalla asd Veloteam, sono stati Angelo Cellini e Fabrizio Missimei. La gara di 70 km, si è svolta a Sermoneta in località Monticchio.

“Una società storica sempre alla ricerca di nuove sfide – commenta la commissione ciclistica Opes – il Veloteam Latina di Antonio Orlacchio, in questo 2023 ha saputo stupirci con l’organizzazione della propria tappa su di un circuito inedito. E possiamo ben dire che la sfida è stata ampiamente vinta, vuoi per la bellezza del percorso ma anche e soprattutto, per la perfetta sinergia del team nello svolgere quanto necessario per la riuscita dell’evento”.

Vediamo cosa è successo in gara nelle due rispettive partenze.

1^ partenza

Un ottimo parterre prendeva il via alle ore 8:30. Immediatamente all’attacco gli uomini del Team organizzatore della gara con Luca Maggi. Un gruppo poco propenso a scendere a compromessi, dopo la dura gara di domenica a Priverno, si lanciava all’inseguimento e chiudeva con estrema facilità. Di Prospero Enzo, Serangeli Luigi, Giovanni De Carolis, Madaluni Luca, tra i più attivi in gruppo. Ma anche questa 7° tappa non è riuscita ad avere un epilogo differente dalle 6 precedenti. Il gruppo si presentava allungato ma compatto all’ultima curva posta a 500 metri dall’arrivo. Con uno sprint fulminante Angelo Cellini dell’ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM alzava le braccia sulla linea d’arrivo seguito da Ugo Cardinale dell’ASD PELOSO TEAM secondo, e terzo Gabriele Bragazzi dell’ASD VELOTEAM LATINA.

2^ partenza

Sin dall’inizio della gara tante azioni. Al 2° giro riescono ad evadere dal gruppo 10 uomini: Alviti Igino, Linari Umberto, Pietrosanti Fabio, Bondani Marco, Monti Paolo, Flumeri Mauro, Barcellan Marco, D’Ercole Mauro, Varroni Daniele, Di Mario Salvatore, ma la sortita dura appena un giro. Giusto il tempo di rifiatare ed ecco che al 4° giro parte la fuga decisiva composta da Missimei Fabrizio, Celardi Alessandro, Monti Paolo, Panzetta Renzo, Sacchetti Alessandro, Sarrecchia Gianluca. I 6 di testa viaggiano di comune accordo giocandosi la vittoria in volata dove Fabrizio Missimei, ASD CENTER BIKE, la spunta su Paolo Monti ASD CIAMPINO BIKE e Renzo Panzetta ASD MORICHINI CAMPION BIKE.

Appuntamento con la prossima tappa per domenica 7 maggio a Sezze, ospiti dell’ASD USC Nardecchia Montini Team.

Di seguito i primi 5 piazzamenti in ordine di arrivo.

Rossi

Cellini Angelo – Team Nardecchia Montini Bragazzi Gabriele – Asd Veloteam Latina Pantoni Manuel – Asd Center Bike Menegon Alessandro – Asd Veloteam Latina Serangeli Luigi – Bike Lab – Team Astolfi

Blu

Cardinale Ugo – Asd Peloso Team Faraone Stefano – Asd Anzio Bike Raponi Enrico – Asd Emme 2 Erre Bragazzi Davide – Asd Veloteam Latina Cavaricci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi

Verdi

Celardi Alessandro – Asd Center Bike Pannozzo Luca – Asd Terracina Cycling Flumeri Mauro – Asd Ciampino Bike Barcellan Marco – Asd Ciampino Bike Sarrecchia Gianluca – Asd Drago On Bike

Gialli

Missimei Fabrizio – Asd Center Bike Panzetta Renzo – Team Morichini Campion Sacchetti Alessandro – Asd Nettuno Campion Giovanni – Team Morichini Campion De Grandis Andrea – Asd Veloteam Latina

Neri