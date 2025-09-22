Ciclismo Opes, Dell’Aguzzo e Calvano si aggiudicano il Noè Conti

Domenica 21 settembre è andato in scena a Priverno il Memorial Noè Conti, 19esima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2025. A tagliare il traguardo per primi sono stati Giovanni Dell’Aguzzo della Asd F.lli Dell’Aguzzo in prima partenza e Angelo Calvano della Asd Un Giro In Meno, in secondo avvio.

“Tappa entusiasmante con un percorso spettacolare fortemente voluta da Giorgio Bortolotto in collaborazione con Marco Petta di Cicli Petta e dalla Famiglia Conti. La gara, che ha visto al via quasi 150 atleti che si sono dati battaglia lungo il tracciato è stata dedicata appunto al compianto Noè Conti – commenta la Commissione Ciclistica Opes – A presenziare l’evento, Franco Conti papà di Valerio Conti attualmente professionista che milita nella Solution Tech Vini Fantini che ha anche indossato la maglia rosa al Giro D’Italia”.

1^ partenza

Sprint finale Dell’Aguzzo Giovanni trionfa sul gruppo compatto. È stata intensa e ricca di colpi di scena la gara disputata che ha visto i corridori darsi battaglia fin dai primi chilometri. Dopo il fischio di inizio a rompere subito gli indugi à stato Angelo Cellini della Team Nardecchia Montini, protagonista di un allungo solitario nei primi chilometri di corsa. Dopo circa 4 chilometri ha atteso due atleti a loro volta evasi dal gruppo, Matteo Fiorentini e Domenico Cartolano formando così un terzetto che avendo una buona collaborazione riusciva a guadagnare fini a 1 minuto e 40 sul gruppo, mantenendo così viva la speranza di un arrivo a tre. Tuttavia nel corso dell’ultimo giro le squadre organizzate nel gruppo hanno fatto la differenza, il vantaggio è stato progressivamente ridotto fino ad annullarsi del tutto. Si è così giunti al traguardo con il gruppo compatto e a decidere la corsa è stata una volata entusiasmante. Ad avere la meglio su tutti è stato Giovanni Dell’Aguzzo capace di imporsi con autorità nello sprint finale e a conquistare una vittoria di grande prestigio.

Classifiche categoria rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’Aguzzo, secondo Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy e terzo Pomenti Marco della Asd Un Giro In Meno. Categoria gialli: primo Colaceci Leano della Asd Anzio Bike, secondo Cardinale Ugo della Asd Drago On Bike e terzo De Cicco Rino della Asd Drago On Bike.

2^ partenza

Gara che dopo un primo giro sornione da parte del gruppo, esplode improvvisamente con un drappello forte di una quindicina di atleti che prendono un minuto dal gruppo, da questi quindici unità evadono con un’azione ben congegnata Calvano Angelo e Fraiegari Massimiliano che collaborando tra loro prendono ulteriore vantaggio. Il restante gruppetto viene riassorbito dal gruppo che spingeva forte sull’acceleratore ma non riusciva a completare in pieno il recupero lasciando così la vittoria finale nelle mani o nelle gambe se così vogliamo dire dei due battistrada. Alla fine ad avere la meglio è Angelo Calvano con una bella vittoria. A regolare la volata del gruppo un brillante Stefano Gabrielli.

Categoria Verdi: primo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno, secondo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike e terzo Farozza Marco della Asd Terracina Cycling. Categoria Blu: primo Gabrielli Stefano della UC Paliano, secondo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina e terzo Casconi Paolo della Asd Velotem Latina. Categoria Neri: primo Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, secondo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion e terzo Rosi Marco della Asd Emme Due Erre.